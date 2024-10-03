أخبار الرياضة اليوم: الأهلي يفوز على برشلونة ويحرز برونزية مونديال اليد.. الزمالك يتجه لتجديد عقد جوميز.. وإيقاف الملاكمة الجزائرية إيمان خليف وتجريدها من كل الألقاب

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

كرة اليد، فاز الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني ستيفان مادسن، على نظيره برشلونة الإسباني بنتيجة (32-29)، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم لتحديد صاحب المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليا في العاصمة الإدارية الجديدة وتستمر حتى يوم 3 أكتوبر المقبل.

أعلن محمود الشامي رئيس شركة الكرة بنادي بلدية المحلة، الترشح لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة، والمقرر انعقادها في العاشر من ديسمبر المقبل.

أعلن اليوم نيتي التقدم للانتخابات المقبلة للاتحاد المصري لكرة القدم وفقًا لقرار الاتحاد المصري بإعلان يوم ١٠ ديسمبر ٢٠٢٤ موعدًا لانعقاد الجمعية العمومية الموقرة لانتخاب مجلس إدارة جديد.

انتقد ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك السابق، كثرة احتفالات لاعبي وإدارة الأبيض وظهورهم الإعلامي المتعدد بعد التتويج بلقب السوبر الإفريقي على حساب النادي الأهلي.

وكتب ممدوح عباس عبر صفحته الرسمية على “X”: “أنا منزعج جدا من هذا الانفجار الإعلامي في نادي الزمالك.. لاعبين وجهاز فني وإداري”.

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن تفاصيل الاجتماع التنسيقي الذي أقيم ظهر اليوم مع مسئولي الاتحاد الدولي لكرة القدم “ فيفا” عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة كافة الترتيبات الخاصة بمباراة الفريق أمام ‏والعين الإماراتي في كأس إنتركونتيننتال.

وقال المصدر إن مسئولي الفيفا منحوا النادي الأهلي الموافقة على قيد صفقات الفريق حتى موعد 25 أكتوبر وهو موعد إغلاق القيد المحلي ليمنح الأهلي حق في تسجيل أي صفقة جديدة في حال إبرام ضم لاعبين جدد قبل المباراة بـ 4 أيام.

يدرس مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، تمديد عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء بعد تلقيه عروضا خليجية.

وتلقى جوزيه جوميز عروضا شفوية من الخليج بعد حصوله على بطولتين قارتين مع الزمالك وهما الكونفدرالية الإفريقية والسوبر الإفريقي.

أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الخميس، عن تصنيف الأندية التي تأهلت إلى دور المجموعات لمسابقتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية والتي ستنطلق مبارياتها يوم 26 نوفمبر المقبل.

ومن المقرر إجراء مراسم القرعة للمسابقتين في القاهرة يوم الإثنين 7 أكتوبر الجاري، حيث تبدأ قرعة كأس الكونفيدرالية في الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة، تليها قرعة دوري أبطال أفريقيا في الساعة الثانية ظهرًا.

أعلنت منظمة الملاكمة العالمية (WBO)، اليوم الخميس، إيقاف الملاكمة الجزائرية إيمان خليف عن المشاركة في بطولاتها مدى الحياة، بالإضافة إلى تجريدها من كامل الألقاب التي حققتها في مسيرتها، حسبما ذكرت تقارير صحفية.

يُذكر أن إيمان خليف تُوجت بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية (باريس 2024)، في منافسات الملاكمة سيدات التي أقيمت بشهر أغسطس الماضي.

بدأ نادي ليفربول الإنجليزي، في وضع خطة سريعة، للتعاقد مع بديل للنجم المصري محمد صلاح، والذي يقترب من مغادرة قلعة أنفيلد مع نهاية الموسم الجاري، وذلك بعد تصريحات الهولندي آرني سلوت مدرب الريدز.

سلوت لم يتكهن بشأن مستقبل محمد صلاح في النادي، إذ ينتهي عقد النجم المصري بنهاية هذا الموسم.

انتهت مباراة لاتسيو الإيطالي أمام ضيفه نيس الفرنسي بنتيجة 4-1 لـ لاتسيو، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس، على أرضية ملعب "الأولمبيكو" بالعاصمة الإيطالية روما، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي.

سجل أهداف لاتسيو، فالنتين كاستيلانوس هدفين في الدقيقتين 20 و53، بيدرو رودريجيز في الدقيقة 35، ماتيا زاكايني بالدقيقة 67 من ضربة جزاء، بينما أحرز جيريمي بوجا هدف نيس في الدقيقة 41.

وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على فتح سوق انتقالات مؤقتة لتسمح للاعبين بالمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية في يونيو ويوليو المقبلين.

وتفتح تلك الخطوة الباب للاعبين الذين تنتهي عقودهم في 30 يونيو المقبل لتوقيع عقود مبكرة كلاعبين أحرار لواحد من 32 فريقا يشاركون في البطولة، ومنها أندية ريال مدريد ومانشستر سيتي وبايرن ميونخ وباريس سان جيرمان.

الدوري السعودي، حقق فريق الرائد الفوز على مضيفه الاتفاق بنتيجة 0/1، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس، ضمن الجولة السادسة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

سجل صالح العمري هدف فريق الرائد في مرمى الاتفاق في الدقيقة 36.

توج أنطونيو كونتي بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإيطالي عن شهر سبتمبر الماضي، بعد بدايته القوية على رأس القيادة الفنية لفريق نابولي.

ومن المقرر أن يستلم كونتي الجائزة قبل مباراة كومو المقبلة على ملعب دييجو أرماندو مارادونا، بعدما غير من المستويات التي قدمها فريق الجنوب.