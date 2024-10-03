الزمالك يدرس تمديد عقد جوميز بعد تلقيه عروضا خليجية

يدرس مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، تمديد عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء بعد تلقيه عروضا خليجية.

وتلقى جوزيه جوميز عروضا شفوية من الخليج بعد حصوله على بطولتين قارتين مع الزمالك وهما الكونفدرالية الإفريقية والسوبر الإفريقي.

وينتهي عقد جوميز مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري 2024-2025.

جوزيه جوميز المدير الفني لنادي الزمالك

وأشار المصدر إلى أن الزمالك يريد تمديد عقد جوزيه جوميز ولكن بعد السوبر المصري المقرر إقامته 20 أكتوبر الجاري في الإمارات لعدم تشتت تركيز المدير الفني.

الزمالك يتوج بالسوبر الإفريقي

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك توج ببطولة كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الأهلي 4-3 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المملكة أرينا بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية لمدة 6 أيام، بعد العودة من السعودية، والتتويج بالسوبر الأفريقي على حساب الأهلي.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته يوم السبت المقبل، استعدادًا للموسم الجديد ومباريات السوبر المحلي وكأس الكونفدرالية الإفريقية.