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رياضة

نجم دورتموند خليفة محمد صلاح في ليفربول

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

بدأ نادي ليفربول الإنجليزي، في وضع خطة سريعة، للتعاقد مع بديل للنجم المصري محمد صلاح، والذي يقترب من مغادرة قلعة أنفيلد مع نهاية الموسم الجاري، وذلك بعد تصريحات الهولندي آرني سلوت مدرب الريدز.

سلوت لم يتكهن بشأن مستقبل محمد صلاح في النادي، إذ ينتهي عقد النجم المصري بنهاية هذا الموسم.

وقال صلاح في وقت سابق عقب الفوز على مانشستر يونايتد، إن هذا الموسم سيكون الأخير له مع الريدز.

وقال سلوت بعد فوز ليفربول أمس على بولونيا الإيطالي في دوري أبطال أوروبا: "قام صلاح بعمل رائع أمس وأنا سعيد بما يقوم به في الوقت الحالي ولا أفكر في الموسم المقبل".

وسجل صلاح هدفًا وصنع آخر في فوز ليفربول على بولونيا 0/2.

لاعب دورتموند خليفة محمد صلاح في ليفربول

وعلى الفور كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن فريق ليفربول، وضع كريم أديمي نجم نادي بروسيا دورتموند، كخليفة محتمل لمحمد صلاح.

وقالت الصحيفة الألمانية إن ليفربول أرسل كشافين لمتابعة أديمي في الدوري الألماني هذا الموسم، كونه "الخليفة المنتظر" للنجم المصري محمد صلاح.

وقد يضطر ليفربول إلى دفع مبلغ يصل إلى 42.6 مليون جنيه إسترليني لصالح دورتموند، لضم النجم الشاب، البالغ من العمر 22 عامًا.

يذكر أن كريم أديمي، كتب التاريخ مع نادي بروسيا دورتموند الألماني، في تاريخ دوري أبطال أوروبا؛ بعد مشاركته في الفوز الساحق أمام سيلتك الاسكتلندي، ونجاحه في تسجيل ثلاثة أهداف "هاتريك".

وأصبح أديمي أول لاعب ألماني يسجل عشرة أهداف في دوري أبطال أوروبا قبل بلوغه سن 23 عامًا، حيث يعد أحد هدافي دوري أبطال أوروبا في النسخة الحالية، برصيد 3 أهداف خلف النجم الإنجليزي هاري كين المتصدر بـ4 أهداف.

 

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