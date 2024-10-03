محمود الشامي يعلن الترشح لانتخابات اتحاد الكرة

أعلن محمود الشامي رئيس شركة الكرة بنادي بلدية المحلة، الترشح لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة، والمقرر انعقادها في العاشر من ديسمبر المقبل.

وجاء نص بيان محمود الشامي كالتالي:

أعلن اليوم نيتي التقدم للانتخابات المقبلة للاتحاد المصري لكرة القدم وفقًا لقرار الاتحاد المصري بإعلان يوم ١٠ ديسمبر ٢٠٢٤ موعدًا لانعقاد الجمعية العمومية الموقرة لانتخاب مجلس إدارة جديد.

يأتي ذلك حرصًا مني على قيادة تيار إصلاحي هدفه الحفاظ علي مكتسبات الكرة المصرية، وحماية مقدراتها من خلال خطة طموحة تهدف لتحقيق العدالة من خلال التضامن بين كافة أعضاء الجمعية العمومية لكرة القدم.

يذكر أن محمود الشامي خاض دورتين من قبل باتحاد الكرة ولا يحق له الترشيح الا على منصب النائب أو الرئيس، ولم يتخذ الشامي القرار الا بعد تلقيه عدة اتصالات من الجمعية العمومية.

وتولى الشامي رئاسة رابطة أندية الدوري من قبل،ولديه خبرة كبيرة من تراخيص الأندية المحترفة.

وقرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم خلال اجتماعه، عقد جمعية عمومية لانتخاب المجلس الجديد لإدارة الاتحاد، في العاشر من شهر ديسمبر المقبل.

موعد انتخابات اتحاد الكرة

ويتضمن الاجتماع مناقشة موعد الجمعية العمومية التي تضمن بند انتخابات اتحاد الكرة ومناقشة الميزانية والحساب الختامي، حيث سيكون الحدث الأبرز الانتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد يقود الكرة المصرية خلال الـ4 سنوات المقبلة.

موعد فتح باب الترشح في انتخابات اتحاد الكرة

كما يتضمن الاجتماع، اتفاق مجلس إدارة اتحاد الكرة على موعد محدد لفتح باب الترشيح لانتخاب مجلس يقود الجبلاية خلال الدورة الانتخابية القادمة 2024 -2028.