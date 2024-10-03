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رياضة

الدوري الأوروبي، لاتسيو الإيطالي يضرب نيس الفرنسي برباعية وعبد المنعم بديلًا

لاتسيو ونيس، فيتو
لاتسيو ونيس، فيتو

انتهت مباراة لاتسيو الإيطالي أمام ضيفه نيس الفرنسي بنتيجة 4-1 لـ لاتسيو، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس، على أرضية ملعب "الأولمبيكو" بالعاصمة الإيطالية روما، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي.

سجل أهداف لاتسيو، فالنتين كاستيلانوس هدفين في الدقيقتين 20 و53، بيدرو رودريجيز في الدقيقة 35، ماتيا زاكايني بالدقيقة 67 من ضربة جزاء، بينما أحرز جيريمي بوجا هدف نيس في الدقيقة 41.

تشكيل نيس أمام لاتسيو ومحمد عبد المنعم بديلا ولم يشارك 

نيس الفرنسي، فيتو

 

تشكيل لاتسيو ضد نيس

نظام بطولة الدوري الأوروبي 

وتقام بطولة الدوري الأوروبي  بنظام دوري للفرق الـ36 المشاركة، حيث يتم تقسيمها إلى 4 تصنيفات، وتجرى قرعة لاختيار فريقين من كل تصنيف لخوض المباريات بنظام النقاط، واحدة خارج أرضه والأخرى على أرضه.

يتأهل أصحاب المراكز من الأول إلى الثامن مباشرة إلى دور الـ16 من الدوري الأوروبي، بينما يُلعب ملحق بنظام الذهاب والعودة بين أصحاب المراكز من التاسع إلى الرابع والعشرين لتحديد 8 فرق تشارك في ثمن النهائي إلى جانب المتأهلين الثمانية.

الفرق الباقية تخرج نهائيًا من البطولة، ثم تستمر بشكلها التقليدي من دور الـ16، ثم ربع النهائي ونصف النهائي، ثم النهائي في مباراة واحدة كما هو الحال في الوقت الحالي.

 

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محمد عبد المنعم بديلا في تشكيل مباراة نيس ضد لاتسيو بالدوري الأوروبي

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