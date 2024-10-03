الخميس 03 أكتوبر 2024
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رياضة

الدوري السعودي، الرائد يحقق فوزا مثيرا على الاتفاق

الاتفاق السعودي،
الاتفاق السعودي، فيتو

الدوري السعودي، حقق فريق الرائد الفوز على مضيفه الاتفاق بنتيجة 0/1، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس، ضمن الجولة السادسة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

سجل صالح العمري هدف فريق الرائد في مرمى الاتفاق في الدقيقة 36.

تشكيل الاتفاق ضد الرائد 

تشكيل الرائد أمام الاتفاق

ترتيب الرائد والاتفاق في الدوري السعودي

وبهذه النتيجة، يرفع الرائد رصيده إلى 7 نقاط في المركز السابع، ويتجمد رصيد الاتفاق عند النقطة 10 في المركز السادس.

قمة أهلي جدة ضد الهلال

تتجه الأنظار نحو مدينة جدة لمتابعة مباراة القمة المرتقبة بين الأهلي والهلال المقرر إقامتها السبت المقبل في إطار منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين.

ويسعى الأهلي للاستفادة من الدفعة المعنوية التي تلقاها بفوزه الآسيوي على الوصل الإماراتي، من أجل استعادة توازنه في الدوري بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام القادسية وهي الخسارة التي جعلته يتراجع للمركز السابع برصيد 7 نقاط.

ويأمل الأهلي في تحقيق الفوز للتقدم خطوة في جدول الترتيب والعودة لدائرة المنافسة على اللقب.

في المقابل، يدخل الهلال اللقاء باحثًا عن الفوز السادس على التوالي والحفاظ على العلامة الكاملة التي تضعه حاليًا في الصدارة منفردًا برصيد 15 نقطة وبفارق 3 نقاط عن أقرب منافسيه.

 

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