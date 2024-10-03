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رياضة

فيفا يقرر فتح سوق انتقالات مؤقتة للفرق المشاركة في كأس العالم للأندية 2025

كأس العالم للأندية،
كأس العالم للأندية، فيتو

وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على فتح سوق انتقالات مؤقتة لتسمح للاعبين بالمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية في يونيو ويوليو المقبلين.

وتفتح تلك الخطوة الباب للاعبين الذين تنتهي عقودهم في 30 يونيو المقبل لتوقيع عقود مبكرة كلاعبين أحرار لواحد من 32 فريقا يشاركون في البطولة، ومنها أندية ريال مدريد ومانشستر سيتي وبايرن ميونخ وباريس سان جيرمان.

وسيكون أبرز اللاعبين الذين تنتهي عقودهم في تلك الفترة وسيكونون محط أنظار الأندية المشاركة في مونديال الأندية، محمد صلاح نجم ليفربول، وزميله ترينت ألكساندر أرنولد، وكذلك فيرجيل فان دايك، بالإضافة إلى الكندي جوناثان دايفيد مهاجم ليل، والكوري الجنوبي وسون هيونج مين قائد توتنهام.

ووافق مجلس "فيفا" على فتح سوق انتقالات استثنائية بحيث تمنح الاتحادات الأعضاء به فرصة فتح سوق الانتقالات بين يومي الأول والعاشر من يونيو المقبل.

وفي حال التوصل إلى اتفاق بين الأندية، فإن تعديلات "فيفا" ستسمح للاعبين بالانتقال إلى فريق جديد لمدة أسبوعين منذ منتصف يونيو، قبل النهاية الرسمية لعقودهم، في البطولة التي ما زالت تعد جزءا من الموسم.

وسيكون النجوم المفترض وجودهم في كأس العالم للأندية في يونيو وتنتهي عقودهم، هم كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي وألفونسو دايفز مدافع بايرن ميونخ وزميله جوشوا كيميتش.

ولا يمكن للاعبين أن يمثلوا فريقين مختلفين خلال البطولة التي ستقام منافساتها على 12 ملعبا.

ملاعب كأس العالم للأندية 2025

ملعب مرسيدس بنز.

ملعب بنك أمريكا.

ملعب تي كيو إل.

ملعب روز بول.

ملعب هارد روك.

ملعب جيوديس بارك.

ملعب ميتلايف.

ملعب كامبينج وورلد.

ملعب إنتر أند كو.

ملعب لينكون فاينانشال فيلد.

ملعب لومن فيلد.

ملعب أودي فيلد.

 

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