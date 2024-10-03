كونتي أفضل مدرب في الدوري الإيطالي خلال سبتمبر

توج أنطونيو كونتي بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإيطالي عن شهر سبتمبر الماضي، بعد بدايته القوية على رأس القيادة الفنية لفريق نابولي.

ومن المقرر أن يستلم كونتي الجائزة قبل مباراة كومو المقبلة على ملعب دييجو أرماندو مارادونا، بعدما غير من المستويات التي قدمها فريق الجنوب.

وأنهى نابولي الموسم الماضي في المركز العاشر بالدوري الإيطالي، ولكن يتصدر الفريق الآن ترتيب الكالتشيو برصيد 13 نقطة من 6 مباريات، وهذه أول مرة يتصدر فيها نابولي الترتيب منذ تتويجه باللقب منذ موسمين.

وقدم نابولي عروضًا مميزة في شهر سبتمبر الماضي، بالفوز على كالياري برباعية نظيفة والتعادل خارج أرضه من دون أهداف أمام يوفنتوس.

وتغلب على مونزا (2-0)، واكتسح باليرمو (5-0) في الدور الثاني من كأس إيطاليا.

ويتصدر الكالتشيو بفارق نقطة واحدة عن يوفنتوس، ونقطتين عن ميلان وإنتر وتورينو أصحاب المراكز من الثالث إلى الخامس على الترتيب.

ترتيب الدوري الإيطالي بعد نهاية الجولة السادسة

1 نابولي، 13 نقطة.

2 يوفنتوس، 12 نقطة.

3 ميلان، 11 نقطة.

4 إنتر ميلان، 11 نقطة.

5 تورينو، 11 نقطة.

6 إمبولي، 10 نقاط.

7 لاتسيو، 10 نقاط.

8 أودينيزي، 10 نقاط.

9 روما، 9 نقاط.

10 كومو، 8 نقاط.

11 فيورنتينا، 7 نقاط.

12 أتالانتا، 7 نقاط.

13 بولونيا، 7 نقاط.

14 هيلاس فيرونا، 6 نقاط.

15 بارما، 5 نقاط.

16 كالياري، 5 نقاط.

17 جنوى، 5 نقاط.

18 ليتشي، 5 نقاط.

19 فينيزيا، 4 نقاط.

20 مونزا، 3 نقاط.