الخميس 03 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كونتي أفضل مدرب في الدوري الإيطالي خلال سبتمبر

كونتي، فيتو
كونتي، فيتو

توج أنطونيو كونتي بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإيطالي عن شهر سبتمبر الماضي، بعد بدايته القوية على رأس القيادة الفنية لفريق نابولي.

ومن المقرر أن يستلم كونتي الجائزة قبل مباراة كومو المقبلة على ملعب دييجو أرماندو مارادونا، بعدما غير من المستويات التي قدمها فريق الجنوب.

وأنهى نابولي الموسم الماضي في المركز العاشر بالدوري الإيطالي، ولكن يتصدر الفريق الآن ترتيب الكالتشيو برصيد 13 نقطة من 6 مباريات، وهذه أول مرة يتصدر فيها نابولي الترتيب منذ تتويجه باللقب منذ موسمين.

وقدم نابولي عروضًا مميزة في شهر سبتمبر الماضي، بالفوز على كالياري برباعية نظيفة والتعادل خارج أرضه من دون أهداف أمام يوفنتوس.

وتغلب على مونزا (2-0)، واكتسح باليرمو (5-0) في الدور الثاني من كأس إيطاليا.

ويتصدر الكالتشيو بفارق نقطة واحدة عن يوفنتوس، ونقطتين عن ميلان وإنتر وتورينو أصحاب المراكز من الثالث إلى الخامس على الترتيب.

ترتيب الدوري الإيطالي بعد نهاية الجولة السادسة

1 نابولي، 13 نقطة.

2 يوفنتوس، 12 نقطة.

3 ميلان، 11 نقطة.

4 إنتر ميلان، 11 نقطة.

5 تورينو، 11 نقطة.

6 إمبولي، 10 نقاط.

7 لاتسيو، 10 نقاط.

8 أودينيزي، 10 نقاط.

9 روما، 9 نقاط.

10 كومو، 8 نقاط.

11 فيورنتينا، 7 نقاط.

12 أتالانتا، 7 نقاط.

13 بولونيا، 7 نقاط.

14 هيلاس فيرونا، 6 نقاط.

15 بارما، 5 نقاط.

16 كالياري، 5 نقاط.

17 جنوى، 5 نقاط.

18 ليتشي، 5 نقاط.

19 فينيزيا، 4 نقاط.

20 مونزا، 3 نقاط.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

كونتي نابولي الدوري الإيطالي أنطونيو كونتي

مواد متعلقة

نابولي يتصدر، ترتيب الدوري الإيطالي بعد نهاية الجولة السادسة

نابولي يفوز على مونزا 0/2 ويتصدر الدوري الإيطالي مؤقتا

أول تعليق من كونتي بعد خسارة نابولي أمام فيرونا 3-0

الأكثر قراءة

مرتباتهم 30 ألف جنيه فقط، استقالات جماعية لمهندسين في بتروجيت وإنبي بسبب تدني الأجور

إيقاف الملاكمة الجزائرية إيمان خليف وتجريدها من كل الألقاب

كرة اليد، الأهلي يفوز على برشلونة في مباراة تاريخية ويحصد برونزية مونديال الأندية

رسميا، كاف يحدد تصنيف أندية دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

عبد الله السعيد يخبر إدارة الزمالك برغبته في الاعتزال بالتيشرت الأبيض

السيسي لـ بن زايد: وجودك معانا شرف كبير لينا وحاجة تسعدنا

تعرف على سعر الأرز اليوم الخميس بالأسواق

ممدوح عباس منتقدا كثرة احتفالات الزمالك بالسوبر: لعب عيال والسكوت من ذهب

منوعات

المزيد

خبير تغذية يكشف أسباب الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة الضارة

متحف القصر الإمبراطوري يحتضن معرضا خاصا بالثقافة الكونفوشيوسية

تحسين الخدمات في المباني السكنية، شركة روسية تكشف عن تطور جديد في الذكاء الاصطناعي

عالم فلك روسي: الكويكب 2024 PT5 يقترب من الأرض مرة أخرى

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز اليوم الخميس بالأسواق

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الخميس

سعر طن القصدير اليوم الخميس بالبورصات العالمية

استقرار أسعار الأرز اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

أستاذة فيزياء وخبيرة في أنظمة الطهي.. كلوديا شينباوم أول سيدة تتولى رئاسة المكسيك (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية النسر في المنام وعلاقتها بالحصول على المال الوفير

أجمل صيغ الدعاء في ليلة الجمعة.. اعرفها

شباب حول الرسول، رافع بن خديج "أصغر الرماة في أُحُد"

المزيد
الجريدة الرسمية