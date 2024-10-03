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رياضة

ممدوح عباس منتقدا كثرة احتفالات الزمالك بالسوبر: لعب عيال والسكوت من ذهب

الزمالك
الزمالك

انتقد ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك السابق، كثرة احتفالات لاعبي وإدارة الأبيض وظهورهم الإعلامي المتعدد بعد التتويج بلقب السوبر الإفريقي على حساب النادي الأهلي.

وكتب ممدوح عباس عبر صفحته الرسمية على “X”: “أنا منزعج جدا من هذا الانفجار الإعلامي في نادي الزمالك.. لاعبين وجهاز فني وإداري”.

وأضاف: "علينا أن نلتزم الصمت فمن يراجع الالتزامات والارتباطات المقبلة لنادي الزمالك يتقين تماما أن المسألة مش لعب عيال".

وواصل: "على إدارة نادي الزمالك أيضا أن تنهي هذا الكلام من بعض أعضاء مجلس الإدارة عمّال على بطّال وقديما قالوا السكوت من ذهب.. وأن تكون مستمعا أفضل من أن تكون متكلمًا".

الزمالك يتوج بالسوبر الإفريقي

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك توج ببطولة كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الأهلي 4-3 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المملكة أرينا بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية لمدة 6 أيام، بعد العودة من السعودية، والتتويج بالسوبر الأفريقي على حساب الأهلي.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته يوم السبت المقبل، استعدادًا للموسم الجديد ومباريات السوبر المحلي وكأس الكونفدرالية الإفريقية.

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