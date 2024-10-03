إيقاف الملاكمة الجزائرية إيمان خليف وتجريدها من كل الألقاب

أعلنت منظمة الملاكمة العالمية (WBO)، اليوم الخميس، إيقاف الملاكمة الجزائرية إيمان خليف عن المشاركة في بطولاتها مدى الحياة، بالإضافة إلى تجريدها من كامل الألقاب التي حققتها في مسيرتها، حسبما ذكرت تقارير صحفية.

يُذكر أن إيمان خليف تُوجت بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية (باريس 2024)، في منافسات الملاكمة سيدات التي أقيمت بشهر أغسطس الماضي.

إيقاف إيمان خليف مدى الحياة

وبحسب صحيفة المنتخب المغربية، فإن قرار إيقاف إيمان خليف عن المشاركة في البطولات صدر من منظمة الملاكمة العالمية، بسبب توصلها لتقارير جديدة حول معدلات هرمون الذكورة لديها.

وأوضحت الصحيفة المغربية، أن المنظمة ستكشف عن تطورات جديدة بخصوص هذا الملف في الأسابيع القادمة.

وبحسب منظمة الملاكمة العالمية (WBO)، فإن قرارها الصادم للجزائريين، يعتبر خطوة ترمي لضمان تكافؤ الفرص في رياضة الملاكمة والالتزام بمعايير الأهلية.

يذكر أنه في 15 أغسطس الماضي، أكد الاتحاد الدولي للملاكمة، بأن الملاكمتين الجزائرية إيمان خليف والتايوانية لين يو تينج، كانتا محور الجدل الذي دار خلال أولمبياد باريس 2024، وقد تم استُبعادهما من كأس العالم للملاكمة للسيدات لسنة 2023، بعد أن كشفت اختبارات الكروموسومات الجنسية عن عدم أهليتهما للمشاركة في المنافسة.