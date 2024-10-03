رسميا، كاف يحدد تصنيف أندية دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الخميس، عن تصنيف الأندية التي تأهلت إلى دور المجموعات لمسابقتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية والتي ستنطلق مبارياتها يوم 26 نوفمبر المقبل.

موعد إجراء القرعة

ومن المقرر إجراء مراسم القرعة للمسابقتين في القاهرة يوم الإثنين 7 أكتوبر الجاري، حيث تبدأ قرعة كأس الكونفيدرالية في الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة، تليها قرعة دوري أبطال أفريقيا في الساعة الثانية ظهرًا.

وحصل موقع (winwin) على التصنيف الرسمي الذي تم اعتماده خلال الساعات القليلة الماضية بشأن الأندية المشاركة في دور المجموعات لمسابقتي دوري الأبطال وكأس الكونفيدرالية للموسم الحالي 2024-25.

تصنيف أندية الكونفدرالية

واعتمد الاتحاد الأفريقي 4 مستويات كما جرت عليه العادة، حيث جاء في التصنيف الأول، الزمالك المصري ونهضة بركان المغربي وسيمبا التنزاني واتحاد العاصمة الجزائري.

وضمّ التصنيف الثاني فرق أسيك ميموزا الإيفواري والملعب المالي والمصري البورسعيدي والصفاقسي التونسي، أما التصنيف الثالث فضم فريقي إنييمبا النيجيري وجراف السنغالي فقط.

أما بقية الفرق الستة فتم وضعها مجتمعة في التصنيف الرابع، نظرًا لخروجها من التصنيف الأفريقي خلال الأعوام الأخيرة، ويتعلق الأمر بفرق لواندا وبرافوز الأنجوليين والنادي الرياضي القسنطيني الجزائري وأورابا يونايتد البوتسواني وبلاك بولز الموزمبيقي ونادي ستيلان بوش الجنوب أفريقي.

تصنيف أندية في دوري أبطال أفريقيا

أما تصنيف فرق دوري أبطال أفريقيا، فجاء في التصنيف الأول فرق الأهلي المصري والترجي التونسي وصن داونز الجنوب أفريقي ومازيمبي الكونغولي، وفي التصنيف الثاني فرق شباب بلوزداد الجزائري والرجاء المغربي ويانج أفريكانز التنزاني وبيراميدز المصري.

وضم التصنيف الثالث فرق الهلال السوداني وأورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي وساجرادا الأنجولي والجيش الملكي المغربي، وضم التصنيف الرابع فرق مولودية الجزائر ومينياما يونيون الكونغولي ودجوليبا المالي وستاد أبيدجان الإيفواري.

مواعيد جولات دوري الأبطال والكونفدرالية

الجدير بالذكر أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كان قد عدّل روزنامة المباريات في دور المجموعات لمسابقتي الأندية في دوري الأبطال وكأس الكونفيدرالية، وذلك بعد تحديد موعد تصفيات بطولة الأمم الأفريقية للمحليين وإقامتها خلال الفترة نفسها التي كان من المفترض أن ينطلق فيها دوي المجموعات في الموعد المحدد سلفًا 25 أكتوبر.

وأصبحت روزنامة كاف الجديدة لدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية على النحو التالي:

الجولة الأولى: تقام يومي 26 و27 نوفمبر.

الجولة الثانية:تقام أيام 6 و7 و8 ديسمبر.

الجولة الثالثة: تقام أيام 13 و14 و15 ديسمبر.

الجولة الرابعة: تقام خلال الفترة من 3 حتى 5 يناير.

الجولة الخامسة: خلال أيام 10 و11 و12 يناير.

الجولة السادسة: في الفترة من 17 حتى 19 يناير.