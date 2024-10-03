الخميس 03 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

باستخدام طائرة بقدرات متطورة، فصائل عراقية تقصف أهدافا حيوية بإسرائيل

طائرة مسيرة، فيتو
طائرة مسيرة، فيتو

أعلنت فصائل عراقية، اليوم الخميس، أنها هاجمت هدفا في جنوب إسرائيل بطائرة ذات قدرات متطورة تستخدم للمرة الأولى.

الفصائل العراقية تقصف أهدافا حيوية في إسرائيل 

وفي وقت سابق أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، في بيان صادر عنها، أنها استهدفت 4 أهداف حيوية بالصواريخ والطائرات المسيرة في الأراضي المحتلة.

 

المقاومة العراقية تشن هجوما على مواقع عسكرية إسرائيلية 

ويوم الأحد الماضي، ذكرت المقاومة الإسلامية في العراق، أنها هاجمت هدفا حيويا في منطقة أم الرشراش "إيلات" الإسرائيلية بالطيران المسير.

وقالت في بيان: "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال ونصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق السبت 28 سبتمبر هدفا حيويا في أم الرشراش "إيلات". 
 

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المقاومة العراقية تقصف 4 أهداف حيوية في إسرائيل

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المقاومة العراقية: قصفنا هدفا حيويا في إيلات

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الفصائل العراقية إسرائيل الطائرات المسيرة مقاومة الاحتلال

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