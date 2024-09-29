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خارج الحدود

‏هاريس: لدي التزام ثابت بأمن إسرائيل وأدعم حقها في الدفاع عن نفسها

كامالا هاريس، فيتو
كامالا هاريس، فيتو

قالت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنها لديها التزام ثابت بأمن إسرائيل وستدعم دائما حق تل أبيب في الدفاع عن نفسها، حسبما أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

دعم الولايات المتحدة إسرائيل في وجه حزب الله

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن بلاده تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها في وجه حزب الله وحماس والحوثيين وأي جماعات أخرى مدعومة من إيران.

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صفقة تبادل الأسرى وتظاهرات الإسرائيليين

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، أن مستوطنين يغلقون طريق بيجن في تل أبيب خلال تظاهرات للمطالبة بإعادة المحتجزين وعقد صفقة تبادل بشكل عاجل. 

فيما أعلنت جماعة الحوثي، اليوم السبت، عن استهداف مطار بن جوريون بصاروخ باليستي أثناء وصول رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

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