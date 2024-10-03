إسرائيل تعلن اغتيال قائد منطقة مزارع شبعا بحزب الله
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، أن قواته تمكنت من تصفية خضر الشهابية الذي قال إنه قائد منطقة مزارع شبعا في حزب الله اللبناني.
ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان
وأعلنت نقابة أطباء لبنان، اليوم الخميس، ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان لـ1930 شـهيدا و9290 مصابا.
مستشفيات لبنان مكتظة بسبب العدد الكبير من المصابين
وأعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس أن مستشفيات لبنان مكتظة بسبب العدد الكبير من المصابين، وإن النظام الصحي في البلاد يكافح للتعامل مع الوضع.
وقال جيبريسوس على منصة "إكس": "عدد القتلى في لبنان آخذ في الارتفاع والمستشفيات مكتظة بعدد كبير من المصابين. وقد أضعفت الأزمات المتتالية النظام الصحي الذي يكافح من أجل تلبية الاحتياجات الكبيرة".
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