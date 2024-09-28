الأحد 29 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إعلام إسرائيلي: اعتراض طائرتين مسيرتين في سماء مدينة نهاريا بالجليل الغربي

اعتراض صواريخ حزب
اعتراض صواريخ حزب الله، فيتو

كشف إعلام إسرائيلي، عن اعتراض طائرتين مسيرتين في سماء مدينة نهاريا في الجليل الغربي، وذلك وفقًا لما ورد في عاجل القاهرة الإخبارية، فضلا عن وجود أنباء عن إطلاق صاروخ اعتراضي في سماء إيلات.

توجيه بايدن بعد اغتيال حسن نصر الله

فيما أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يتلقى إفادة بشأن الشرق الأوسط ويراجع وضع القوات الأمريكية بالمنطقة؛ وأوضح البيت الأبيض أن بايدن وجه باستمرار الجهود الدبلوماسية لحل الصراع في منطقة الشرق الأوسط.

اغتيال حسن نصر الله

وأفادت وكالة رويترز، نقلًا عن مسؤول بالبيت الأبيض، بأنه قبل اغتيال حسن نصر الله جرى إطلاع مسئولين أمريكيين على إمكانية أن تكثف إسرائيل عمليتها ضد حزب الله بما في ذلك احتمال القيام بعملية برية.

استشهاد مسئول حماية الخط الأول لـ حسن نصر الله في غارة الضاحية الجنوبية

خبير عسكري يكشف سر اختراق حزب الله واغتيال حسن نصر والقيادات

إطلاق صاروخ من لبنان تجاه الأراضي المحلتة

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه رصد صاروخ واحد أطلق من لبنان وسقط في منطقة بنيامين أسفر عن اندلاع حريق في المنطقة؛ وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن أضرارًا أصابت منزلا في منطقة بنيامين نتيجة سقوط صاروخ أطلق من لبنان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجليل الغربي حزب الله حسن نصر الله لبنان الاحتلال الإسرائيلي

مواد متعلقة

إسرائيل تواصل تصعيدها ضد لبنان وتهدد باستهداف خليفة حسن نصر الله

واشنطن تأمر بإجلاء عائلات دبلوماسييها في لبنان

جيش الاحتلال يفرض حصارا عسكريا على لبنان ويستعد لهجوم بري بالجنوب

خبير عسكري: إسرائيل تستعد لاجتياح بري محدود في لبنان

الأكثر قراءة

صدمة في الجهاز الفني لمنتخب مصر بسبب قراري كولر وجوميز

خبير عسكري يكشف سر اختراق حزب الله واغتيال حسن نصر والقيادات

وزير الخارجية الأسبق: تصريحات نتنياهو عن تغيير خريطة الشرق الأوسط تدفع صانع القرار المصري لهذا الأمر

كذب المنجمون، حقيقة تسبب السحر في مرض مؤمن زكريا

حدث عربي تاريخي في مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي

نزوح مليون لبناني بسبب الهجمات الإسرائيلية

أخبار الرياضة اليوم: شيكابالا يوجه رسالة لـ جماهير الزمالك.. صدمة في الجهاز الفني لمنتخب مصر بسبب قراري كولر وجوميز.. حقيقة تسبب السحر في مرض مؤمن زكريا

سيارات كيا تتعرض لقرصنة تهدد أمن أصحابها

منوعات

المزيد

أصبحت مركز اهتمام ملايين المشجعين، شرطية تخطف الأنظار في مباراة كرة قدم بالدوري الكولومبي (صور)

ضحايا الاعتداءات الجنسية في بلجيكا يطالبون البابا فرنسيس برد اعتبارهم

تنتج 1800 طن، افتتاح أول مزرعة عمودية للفراولة

ظهور دمية طفل مخيفة في المملكة المتحدة، ما القصة ؟

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس بالسوق المحلية اليوم السبت 28/9/2024

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت 28/9/2024

سعر الأرز اليوم السبت 28 سبتمبر 2024 بالأسواق

سعر طن القصدير اليوم السبت 28 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

نتائج الأهلي في كأس السوبر الإفريقي طوال تاريخه (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 29 - 9- 2024 في القاهرة والمحافظات

عالم أزهري: السحر من أشد أنواع الأذى الموجود في القرآن وقد يؤدي للمرض والموت

وكيل الأزهر: الإسلام ضرب أروع الأمثلة في توفير الرعاية لذوي الهمم

المزيد
الجريدة الرسمية