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خارج الحدود

المقاومة العراقية: قصفنا هدفا حيويا في إيلات

المقاومة العراقية،
المقاومة العراقية، فيتو

الحرب على لبنان ، أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، مساء أمس السبت، مهاجمتها هدفا حيويا في منطقة أم الرشراش "إيلات" الإسرائيلية بالطيران المسير.

وقالت في بيان: "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال ونصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق يوم السبت 28 سبتمبر هدفا حيويا في أم الرشراش "إيلات".

وأضافت أن عملية الاستهداف تمت بواسطة الطيران المسيّر.

وأكدت المقاومة الإسلامية استمرار العمليات في دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة.

هذا، وأفادت وسائل إعلام اسرائيلية بسماع دوي انفجارات في إيلات من دون تفعيل صفارات الإنذار.

وفي وقت سابق، أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" أنها استهدفت صباح السبت 28 سبتمبر هدفا حيويا في تل أبيب بالطيران المسير.

هذا، وأفادت وسائل إعلام اسرائيلية بسماع دوي انفجارات في إيلات من دون تفعيل صفارات الإنذار.

وفي وقت سابق، أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" أنها استهدفت صباح السبت 28 سبتمبر هدفا حيويا في تل أبيب بالطيران المسير.

ويواصل الجيش الإسرائيلي منذ 358 يوما حربه المدمرة على قطاع غزة حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها كما تمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى القصف المستمر على غزة إلى مقتل أكثر من 41 ألفا و586 فلسطينيا وإصابة أكثر من 96 ألفا و210 آخرين.

وبموازاة حربه على غزة منذ 7 أكتوبر 2023، وسع الجيش الإسرائيلي عملياته في الضفة فيما صعد المستوطنون اعتداءاتهم، ما أدى إلى مقتل 718 فلسطينيا، وإصابة نحو 5 آلاف و750.

ويتزامن ذلك مع مواصلة القوات الإسرائيلية عدوانها على لبنان والذي أسفر حتى الآن عن استشهاد 1640 شخصا من بينهم الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله وعدد من قيادات الحزب وإصابة 8408 آخرين.

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الحرب على لبنان المقاومة الإسلامية في العراق أم الرشراش إيلات الطيران المسير

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