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خارج الحدود

المقاومة العراقية تقصف 4 أهداف حيوية في إسرائيل

المقاومة العراقية
المقاومة العراقية تشن هجوما على مواقع عسكرية إسرائيلية، فيتو

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، في بيان صادر عنها اليوم الإثنين، أنها استهدفت  4 أهداف حيوية بالصواريخ والطائرات المسيرة في الأراضي المحتلة.

 

المقاومة العراقية تشن هجوما على مواقع عسكرية إسرائيلية 

وبالأمس الأحد، أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، مهاجمتها هدفا حيويا في منطقة أم الرشراش "إيلات" الإسرائيلية بالطيران المسير.

وقالت في بيان: "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال ونصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق يوم السبت 28 سبتمبر هدفا حيويا في أم الرشراش "إيلات".

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المقاومة العراقية: قصفنا هدفا حيويا في إيلات

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المقاومة العراقية الطائرات المسيرة فلسطين

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