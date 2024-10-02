غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأربعاء، أن إسرائيل شنت غارة جوية على محيط الضاحية الجنوبية في بيروت.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن استشهاد 55 شخصًا وإصابة 156 آخرون بجروح جراء غارات إسرائيلية على مناطق مختلفة من لبنان الثلاثاء.

غارات إسرائيلية تستهدف بيروت

وقالت الوزارة إن الغارات الإسرائيلية «في الساعات الأربع والعشرين الماضية على بلدات وقرى جنوب لبنان والنبطية والبقاع وبعلبك-الهرمل وجبل لبنان أدت في حصيلة إجمالية إلى استشهاد 55 شخصًا وإصابة 156 بجروح».



ومنذ بدء التصعيد في أكتوبر 2023 بين إسرائيل وحزب الله، استشهد 1873 شخصًا، كما أفاد تقرير صادر عن وحدة إدارة مخاطر الكوارث الحكومية الثلاثاء وعبر نحو 240 ألف شخص من لبنان إلى سوريا، غالبيتهم سوريون، منذ 23 سبتمبر، كما أعلنت الوحدة في التقرير نفسه.

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