تطورات موقف مصر لوقف الممارسات العدوانية وإطلاق النار تجاه لبنان وغزة

أكد الرئيس السيسي موقف مصر بضرورة الحفاظ على أمن واستقرار لبنان وسلامة أراضيه، ورفض أي انتهاك لسيادته ومقدرات شعبه الشقيق.

ونرصد تطورات موقف مصر لوقف الممارسات العدوانية تجاه الأراضي الفلسطينية ولبنان:

- أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا مؤخرا برئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير د. أحمد فهمي أن الاتصال تناول العدوان الإسرائيلي على لبنان، حيث أكد الرئيس دعم مصر الكامل للبنان، ووقوفها بجانبه في هذه الظروف الدقيقة، ورفضها المساس بأمنه أو استقراره أو سيادته ووحدة أراضيه، مشددًا على ضرورة الوقف الفوري والشامل والدائم لإطلاق النار بكل من لبنان وغزة، ومنوهًا في هذا الصدد إلى أن عدم اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته لوقف الممارسات العدوانية تجاه الأراضي الفلسطينية ولبنان، يهدد بانزلاق المنطقة لحالة خطيرة من التصعيد، بما يضع الاستقرار والسلم الإقليميين والدوليين على المحك.

السيسي يوجه بإرسال مساعدات طبية وإغاثية طارئة للبنان

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإرسال مساعدات طبية وإغاثية طارئة للبنان بشكل فوري، تضامنًا مع شعبه الشقيق، ومؤكدًا استمرار دعم مصر للبنان على جميع الأصعدة. ومن جانبه؛ ثمن رئيس الوزراء اللبناني الموقف المصري الداعم لبلاده وللدولة اللبنانية، مستعرضًا نتائج الاتصالات التي تجريها الحكومة اللبنانية لاحتواء الموقف، ومشيدًا في ذلك السياق بالدور الذي تقوم به مصر لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

السيسي يؤكد موقف مصر بضرورة الحفاظ على أمن واستقرار لبنان وسلامة أراضيه

- تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الساعات الماضية اتصالًا هاتفيًا من محمد شياع السوداني رئيس وزراء العراق، جرى خلاله التباحث بشأن تعزيز العلاقات الثنائية، والأوضاع الإقليمية الراهنة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أنه تم التشاور خلال الاتصال بشأن التطورات المتلاحقة بالمنطقة على وقع العدوان الإسرائيلي على لبنان، حيث أكد الرئيس في هذا الصدد موقف مصر بضرورة الحفاظ على أمن واستقرار لبنان وسلامة أراضيه، ورفض أي انتهاك لسيادته ومقدرات شعبه الشقيق، مع استمرار تحذير مصر من مغبة الإمعان في سياسات التصعيد العسكري، بما لها من تداعيات خطيرة غير معلومة العواقب. كما أكد الرئيس ضرورة استمرار المساعي الدولية الجادة للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة، باعتباره طريق استعادة الاستقرار بالمنطقة وإنهاء حالة التوتر الجارية، وبما يسمح بدفع مسار السلام وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، لإرساء السلام والأمن والتنمية بشكل مستدام بالمنطقة.

تطرق الاتصال أيضًا إلى العلاقات الثنائية، حيث أكد الرئيس ورئيس الوزراء العراقي الحرص المتبادل على دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب، في ضوء الزخم المتنامي في التعاون المشترك، واستنادًا للروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.

- أجرى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اتصالًا هاتفيًا في الأول من أكتوبر الجارى مع نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني، وذلك لمتابعة تطورات الموقف في الجمهورية اللبنانية الشقيقة، حيث جدد التأكيد على تضامن مصر الكامل مع لبنان فى هذا الظرف الدقيق والعمل على الحفاظ على استقراره ووحدته وسيادته.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة، أن الوزير عبد العاطي أعرب عن إدانة مصر للتصعيد الإسرائيلي الخطير بجنوب لبنان، وأكد رفض مصر لأية محاولات لتكريس وضع جديد على الأرض يمس سيادة لبنان على أراضيه.

وأشار إلى أن هذا التصعيد ينذر بمخاطر إشعال المنطقة بشكل يؤدي إلى عواقب أمنية وإنسانية وخيمة، واستمع الوزير من رئيس مجلس النواب لشرح للأوضاع السياسية والأمنية، فضلًا عن الأوضاع الإنسانية الآخذة في التدهور، خاصة نزوح ٧٥٠ ألف لبناني حتى الآن من القرى الجنوبية، والتأثير الكارثي لذلك على الشعب اللبناني.

وأكد الجانبان خلال الاتصال على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١ دون انتقائية، داعين مجلس الأمن لتحمل مسئوليته وتنفيذ قراراته، والعمل على وقف العدوان الإسرائيلي. كما شدد الجانبان على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في لبنان، وكذلك في قطاع غزة.

ومن جانبه، أعرب الرئيس بري عن تقديرهم لشحنة المساعدات الطبية المصرية، والتي كان رئيس الجمهورية قد وجه بسرعة إرسالها إلى لبنان الشقيق، وذلك في إطار التخفيف من المعاناة التي يواجهها اللبنانيون في هذا الظرف الحرج.

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