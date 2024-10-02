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خارج الحدود

الجيش الإسرائيلي يعلن تصفية محمد جعفر قصير قائد "الوحدة 4400" في حزب الله (صورة)

الجيش الإسرائيلي،
الجيش الإسرائيلي، فيتو

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء يوم الثلاثاء تصفية محمد جعفر قصير قائد "الوحدة 4400" في حزب الله.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن "الوحدة 4400" مسؤولة عن نقل وسائل قتالية من إيران ووكلائها إلى حزب الله.

وأضاف في البيان أن قصير من أبرز قادة حزب الله ومن الجهات النشطة في محور إيران حزب الله سوريا وكان مقربا من طهران.

وذكر في بيانه أن محمد جعفر قصير وجه مئات العمليات لنقل الوسائل القتالية الإستراتيجية إلى حزب الله في لبنان حيث أشرف على تطوير مشروع الصواريخ الدقيقة للحزب وتطوير قدرات النيران والتي كانت مخصصة لاستهداف الجبهة الداخلية وأهداف أخرى في إسرائيل.

وأفاد بأنه "شغل منصب قائد "الوحدة 4400" لأكثر من 15 عامًا حيث كان في الأعوام الأخيرة مسؤولا عن مجال التمويل في حزب الله وقاد مبادرات اقتصادية بهدف الحصول على تمويل لأنشطة مثل المشاريع الاقتصادية بالإضافة إلى الشبكات الاقتصادية ورجال الأعمال في أنحاء العالم".

كما كان مسؤولا عن نقل الأموال من إيران وسوريا إلى حزب الله في لبنان بقيمة مئات ملايين الدولارات سنويا، حسبما زعم البيان.

وأشار الجيش في ختام بيانه إلى أنه سيواصل استهداف قادة حزب الله وكل من يشكل تهديدا لإسرائيل، بالإضافة إلى ضرب قدرات حزب الله وخاصة محاور نقل الوسائل القتالية والتسلح.

واستهدفت غارات جوية إسرائيلية أطراف الضاحية الجنوبية لبيروت فتركزت الأولى في منطقة بئر حسن قرب طريق مطار بيروت الدولي فيما استهدفت الأخرى منطقة الجناح وأصابت مبنى قرب مستشفى الزهراء الجامعي.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بداية الأمر أنه استهدف بيروت بضربة دقيقة دون الإدلاء بأي تفاصيل، ولاحقا قال في بيان إنه استهدف محمد جعفر قصير.

وقصير مدرج على قوائم العقوبات الأمريكية منذ عام 2018 بتهم متعلقة بنقل أموال من "الحرس الثوري الإيراني" إلى حزب الله.

وذكرت الخزانة الأمريكية أن محمد جعفر قصير المعروف باسمه الحركي "الحاج فادي" هو المسؤول المالي لحزب الله ومسؤول عن نقل الأسلحة الإيرانية من سوريا إلى لبنان.


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