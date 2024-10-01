الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

السفارة المصرية في لبنان تصدر بيانا هاما للجالية وتطالبهم بتجهيز هذه الأوراق

سفارة مصر في لبنان
سفارة مصر في لبنان

طالبت سفارة مصر في لبنان، اليوم، المواطنين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن على ضوء التطورات الأمنية الحالية التي يشهدها لبنان، الذين لا يحملون جواز سفر مصري صالح نتيجة فقدان جواز السفر أو انتهاء مدة صلاحيته، بسرعة التوجه إلى السفارة للعمل على استخراج وثيقة سفر.

بيان من السفارة المصرية في لبنان للمواطنين 

وقالت السفارة المصرية في لبنان، على المواطنين الراغبين إرفاق الأوراق الرسمية التي تُثبت تمتع المواطن بالجنسية المصرية وتحمل صورته الشخصية (أصل أو صورة جواز السفر المنتهي، أو صورة جواز السفر المفقود، أو بطاقة الرقم القومي، أو شهادة تأدية الخدمة العسكرية، أو رخصة قيادة مصرية، أو تصريح عمل صادر من السلطات المصرية)، مع تسليم صورة شخصية.

 

وأكدت سفارة مصر لدى لبنان، أنه سيتم استقبال طلبات المواطنين الراغبين في استخراج وثائق السفر خلال أيام العمل في الفترة من الساعة 12 ظهرًا إلى الساعة 3 عصرًا.

السفارة الأمريكية في إسرائيل تطالب موظفيها بالبقاء قرب الملاجئ

طالبت السفارة الأمريكية في إسرائيل، اليوم، موظفيها بالبقاء في المنازل والاستعداد لدخول الملاجئ، فى ظل المعارك الدائرة على الجبهة الشمالية بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد زعمت، في وقت سابق اليوم، سقوط صواريخ باليستية أطلقت من لبنان قبالة شواطئ مدينة نتانيا شمال تل أبيب.

فرنسا ترسل حاملة طائرات إلى شواطئ لبنان لهذا السبب

فيما أفاد متحدث باسم الجيش الفرنسي، الثلاثاء، بأن حاملة طائرات هليكوبتر فرنسية ستصل إلى شرق البحر المتوسط خلال الأيام الخمسة أو الستة المقبلة وستتخذ موقعًا تحسبًا لصدور قرار بإجلاء رعايا أجانب من لبنان وذلك بعد إعلان الجيش الإسرائيلي شن عملية برية في الجنوب.


وتدرس دول غربية إجلاء رعاياها من لبنان بصورة آمنة في حال اندلاع حرب شاملة، وينظر إلى قبرص وتركيا على أنهما خيار آمن لعشرات الآلاف من الأشخاص.

وقال متحدث باسم الجيش الفرنسي، يتواجد 20 ألفًا من مواطنيها في لبنان، وأرسلت حاملة الطائرات الهليكوبتر “ديكسمود” من ميناء تولون إلى المنطقة أمس الإثنين.


وقالت إسرائيل، إن اشتباكات عنيفة اندلعت مع حزب الله في جنوب لبنان بعد أن شنت قواتها المظلية والخاصة هجمات في المنطقة فيما يُعتقد أنه بداية لتوغل بري عقب غارات جوية استهدفت قيادات الجماعة اللبنانية.

ونفى "حزب الله"، ظهر لاحقا، صحة ادعاء الجيش الإسرائيلي خلال الساعات الأخيرة بدء غزوه أراضي لبنان والدخول في اشتباكات مباشرة مع عناصر الحزب.

رفعت سيد أحمد: حزب الله استعد للغزو البري بصواريخ لضرب تل أبيب

حزب الله يعلن إطلاق صواريخ على مقر للموساد ووحدة مخابرات عسكرية (فيديو)

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