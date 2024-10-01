أخبار الاقتصاد اليوم، انخفاض كبير في أسعار الطماطم بالأسواق، وارتفاع اللحوم الكندوز، والبورصة تربح 17 مليار جنيه، ومطالب بإعادة النظر في ضريبة الأرباح

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

انخفاض كبير في أسعار الطماطم بالأسواق

أسعار الطماطم اليوم، واصل سعر الطماطم انخفاضه في الأسواق الشعبية، كما انخفضت في السلاسل الغذائية والهايبر ماركت؛ هذا فيما يخص الطماطم البلدي، فيما استقرت أسعار الطماطم الأورجانيك أو العضوية.

وتستعرض «فيتو» أبرز التحركات السعرية للطماطم في الأسواق خلال السطور الآتية:

لبداية مع أسعار الطماطم اليوم في أسواق التجزئة وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، الذي سجل سعر كيلو الطماطم انخفاضًا بنحو 2.5 جنيه مقارنة بسعرها السابق.

ووفقًا للبوابة الحكومية بلغ متوسط سعر الطماطم نحو 28.7 جنيه للكيلو، وتراوحت أسعار الطماطم ما بين 15 و40 جنيهًا للكيلو.

أما أسعار كيلو الطماطم في سوق العبور لجملة الخضراوات والفاكهة؛ تراوح سعر كيلو الطماطم ما بين 14 و18 جنيهًا، لتواصل انخفاضها لليوم الثاني على التوالي.

وفي السلاسل الغذائية والمحال التجارية؛ تراوح سعر كيلو الطماطم بلدي ما بين 43 إلى 50 جنيهًا، بانخفاض 3 جنيهات مقارنة بسعرها السابق.

وسجل سعر طماطم شيري نحو 200 جنيه للكيلو، وبلغ سعر طماطم كبيرة الحجم «عضوي/ أورجانيك» نحو 75 جنيهًا للكيلو.

و بلغ سعر طماطم مافا وزن كيلو نحو 70 جنيهًا للكيلو، بلغ سعر طماطم مافا فاخرة وزن 500 جرام نحو 50 جنيهًا.

بينما بلغ سعر طماطم إيزيس «عضوي/ أورجانيك» معبأة وزن 900 جرام نحو 71 جنيهًا، فيما بلغ سعر الطماطم بلدي أورجانيك نحو 65 جنيهًا للكيلو



ارتفاع أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق اليوم

أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق، سجلت أسعار اللحوم الكندوز ارتفاعًا في الأسواق؛ تراوحت من 5.5 جنيه إلى 7 جنيهات؛ وذلك وفق التقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

«فيتو» تستعرض أسعار اللحوم كندوز كبيرة السن، سعر لحوم كندوز صغير السن، أسعار لحوم الكندوز متوسطة السن في محلات الجزارة وفي أسواق المحافظات؛ في السطور الآتية:

أما لحم كندوز صغير السن فسجل ارتفاعًا قدره 7 جنيهات مقارنة بسعره السابق، وجاءت أسعارها كالآتي:

بلغ متوسط سعر لحم كندوز صغير السن نحو 396 جنيهًا في الأسواق. أقل سعر للكيلو اللحوم الكندوز صغيرة السن نحو 300 جنيه للكيلو في الأسواق. يبلغ أعلى أسعار لحم كندوز صغير السن نحو 500 جنيه في أسواق المحافظات.

وفيما يخص سعر اللحم الكندوز متوسط السن، فسجل ارتفاعا قدره 6 جنيهات عن سعره السابق، وجاءت أسعاره كالآتي:

سجل متوسط سعر لحم كندوز قدره نحو 390 جنيهًا في الأسواق.

بلغ سعر كيلو اللحم كندوز متوسط السن 250 جنيهًا أقل أسعار له في الأسواق.

يبلغ أعلى سعر لكيلو لحوم كندوز متوسط السن نحو 450 جنيهًا في الأسواق.

خبيرة ترصد أداء البورصات الخليجية على أساس شهري وربع سنوي

قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، إنه على الرغم من التوترات الجيوسياسية والتي ارتفعت حدتها في الآونة الأخيرة إلا أن خفض أسعار الفائدة بـ 50 نقطة أساس من قبل الفيدرالي الأمريكي كان له وقع على ضبط رتم الأسواق والتي حققت مكاسب سواء علي أساس شهري وكذلك علي أساس ربع سنوي بل جاءت بعض الأسواق الأفضل في ارتفاع مؤشراتها منذ 2021.

وفيما يلي استعراض لأداء الأسواق الخليجية على أساس شهري وكذلك على أساس ربع سنوي.

ارتفع المؤشر في السعودية بنسبة 7% علي مدار الشهر ليحقق رابع مكسب شهري له علي التوالي، أما على المستوى الربع سنوي فقد سجل ارتفاع بنسبة 4.7% ليحقق أفضل أداء ربع سنوي في عام.



وفي الكويت

تراجع المؤشر الاول بالكويت بنسبة 1.5% علي مدار الشهر ليسجل ثاني خسارة شهرية علي التوالي

أما علي أساس ربع سنوي فقد ارتفع بنسبة 2.2%.



وفي قطر

ارتفع مؤشر السوق القطري بنسبة 4 % علي أساس شهري ليسجل رابع مكسب شهري علي التوالي، أما عن الأداء الربع سنوي فقد ارتفع المؤشر بنسبة 6.5% ليسجل ثاني مكسب ربع سنوي علي التوالي.



وفي الإمارات

وفي سوق دبي ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 4% على أساس شهري ليسجل رابع مكسب شهري علي التوالي ،وكان هذا الربع الثالث من افضل الأرباع حيث حقق المؤشر مكاسب تقدر بنسبة 12% ليسجل أعلى مكسب ربع سنوي منذ عام 2021.



وفي أبوظبي ارتفع مؤشر فوتسي أبوظبي بنسبة 1.5% علي أساس شهري كما سجل أعلى مكاسب ربعية منذ 2022 ليحقق ارتفاع بنسبة 4%.



ومن المتوقع استمرار الحركة الصاعدة لمؤشرات دول مجلس التعاون الخليجية على خلفية استمرار الفيدرالي الامريكي في خفض اسعار الفائدة، والتي يتبعها خفض مركزيات دول الخليج الفائدة بنسبة متفاوتة مما يخفض من تكلفة التمويل ويحفز رؤوس الأموال للعودة للبورصة كبديل مجزي من بدائل الاستثمار.



وزير الاتصالات يفتتح فعاليات القمة العالمية الأولى للبنية التحتية الرقمية

افتتح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الثلاثاء، فعاليات القمة العالمية الأولى للبنية التحتية الرقمية التى تنعقد تحت رعاية رئيس الجمهورية وتستضيفها مصر ممثلة فى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والاتحاد الدولى للاتصالات، والبنك الدولى، وتنظمها مؤسسة Co-Develop خلال الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر بالعاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة نخبة من القيادات من القطاعين الحكومى والخاص والمنظمات الدولية والخبراء من مختلف الدول على مستوى العالم.



تأتى استضافة مصر لفعاليات القمة باعتبارها دولة رائدة فى تبنى المعايير الخاصة بتأسيس البنية التحتية الرقمية؛ وتستهدف القمة توفير منصة للحوار وتبادل المعرفة والرؤى بين المعنيين والمهتمين بالبنية التحتية الرقمية من القطاع الحكومى والأكاديمى والصناعة والمجتمع المدنى من أجل تقريب الرؤى حول مفهوم البنية التحتية الرقمية حول العالم، وعقد شراكات إقليمية ودولية وتعزيز التعاون الاستراتيجى بين الدول المشاركة والجهات المانحة والشركات المنفذة لعمليات التحول الرقمى فى سبيل الدفع بالبنية التحتية الرقمية على المستوى العالمى.

وفى كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، أكد د. عمرو طلعت أن انعقاد القمة يأتى بالتزامن مع الاهتمام العالمى غير المسبوق بتسليط الضوء على دور التكنولوجيا فى تشكيل مستقبل عالمى مشترك مستدام يتميز بالتواصل الآمن، والنفاذ الشامل للجميع، ويُدرك الدور الاجتماعي الإيجابى للتكنولوجيا فى الاقتصاد؛ مضيفا أنه لأول مرة فى تاريخ التعاون العالمى المتعدد الأطراف، يتم وضع الأجندة الرقمية فى طليعة أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة فى قمة المستقبل.

تحولت النقاشات من البحث عن إجابة للتساؤل حول متى وكيف سنتبنى إطارًا عالميًا لحوكمة التكنولوجيا؟ إلى ماذا يمكننا أن نفعل لتسريع عملية تبنى وتنفيذ المبادئ التى اعتمدتها الدول فى ميثاق المستقبل والاتفاق الرقمى العالمى، والإعلان بشأن الأجيال القادمة؟، لافتا إلى أن توصيات تقرير المجلس الاستشارى للذكاء الاصطناعى التابع للأمم المتحدة بشأن إدارة الذكاء الاصطناعى تمهد الطريق للمضى قدمًا نحو مستقبل يعزز من دور الذكاء الاصطناعى فى تحقيق المزيد من الابتكار والنمو الاجتماعى والاقتصادى، ويتم فيه الحد من مخاطره وضبطها.

أوضح د. عمرو طلعت أن استراتيجية مصر الرقمية تمثل الرؤية الدافعة لجهود مصر فى رقمنة الخدمات الحكومية، وبناء اقتصاد رقمى، وتعزيز الابتكار، وصقل المهارات الرقمية للمواطنين؛ مشيرا إلى أنه تم إطلاق منصة مصر الرقمية للخدمات الحكومية التى تضم حوالى 170 خدمة محورها المواطن، كما يتم العمل على استكمال رقمنة الخدمات فى قطاعات متعددة ومنها منظومة التأمين الصحى الشامل، ومنظومة التقاضى؛ مضيفا أن الحكومة المصرية أطلقت منظومات دفع وطنية متعددة من أجل توسيع نطاق الشمول المالى ؛ مؤكدا اهتمام الدولة بالاستثمار فى اطلاق برامج لتنمية المهارات الرقمية لحوالى نصف مليون مواطن سنويًا.

أشار د. عمرو طلعت إلى أن معدل نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر يصل إلى 16% سنويًا، كما يساهم القطاع بحوالى 6% فى الناتج المحلى الإجمالي؛ منوها إلى تقدم ترتيب مصر فى "مؤشر جاهزية الحكومة الرقمية" الصادر عن البنك الدولى لتصبح ضمن مجموعة الدول الرائدة بالتصنيف A فى عام 2022 صعودًا من التصنيف C فى 2018، كما تحسن ترتيب مصر فى مؤشر جاهزية الذكاء الاصطناعى بمقدار 49 مركزا على مدار السنوات الخمس الماضية.

أضاف د. عمرو طلعت أن مصر تسعى لتطويع امكانات البنية التحتية الرقمية لمواجهة التحديات الحالية مثل سد الفجوة الرقمية، وتقوية أمن البيانات، وتعزيز الشمول المالي، وتحسين الحوكمة الشاملة، والسيادة الرقمية؛ داعيا إلى ضرورة التعمق فى المناقشات المعنية بتطوير فهم مشترك للبنية التحتية الرقمية، استنادًا إلى إطار شامل لجميع فئات المجتمع، وبناء على الإجماع بشأن البنية التحتية العامة الرقمية، الذى اعتمدته مجموعة العشرين فى عام 2023، والاتفاق الرقمى العالمي.



سعر ومواصفات هاتف ريلمي C55 الجديد 2024

يقوم العديد من المستخدمين عبر الإنترنت فى مصر عن سعر ومواصفات هاتف ريلمي realme C55 الجديد 2024 والذي يدعم خاصية الـ Dynamic Island ولذلك نقدم خلال السطور التالية مواصفات وسعر هاتف ريلمي realme C55.

يأتى هاتف ريلمي realme C55 كأول هاتف يدعم خاصية الـ Dynamic Island حيث يمكن للكبسولة الصغيرة أن تعرض إخطارًا للشحن أو معلومات البطارية، وستظهر حبة صغيرة حول فتحة الثقب يمكنه أيضًا عرض استخدام البيانات والخطوات اليومية.

كما يأتى هاتف ريلمي C55 بمعالج ميديا تيك الـ Helio G88 وشاشة من نوع IPS ولكن بدقة FHD+ الداعمة لمعدل التحديث الـ 90Hz، فضلًا عن بطارية عملاقة بسعة 5000 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 33 واط.

وتأتي الشاشة بشكل الثقب في منتصف الشاشة من نوع IPS LCD وتأتي بمساحة 6.72 إنش بجودة الـ FHD+ بدقة الـ 1080×2400 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 392 بكسل لكل إنش مع دعم الهاتف لمعدل التحديث الـ 90Hz مع سطوع يصل لـ 680 شمعة.

تأتى الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجابكسل اما الكاميرا الخلفية فتأتي بكاميرا مزدوجة، حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 64 ميجا بكسل وهي الكاميرا الأساسية أما عن الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 2 ميجا بكسل وهي الخاصة بعمل العزل والبورتريه مع فلاش أحادي من نوع ليد فلاش.



يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 و60 إطار في الثانية الواحدة كما يدعم التصوير بجودة الـ HD بدقة 720 بكسل بمعدل التقاط 30 و60 إطار في الثانية الواحدة.

يبلغ سعر هاتف ريلمي c55 في مصر للنسخة 128 جيجا مع 6 جيجا رام 6500 جنيه وللنسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام 8000 جنيه.

البورصة تربح 17 مليار جنيه بختام تعاملات أولى جلسات أكتوبر

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الثلاثاء أولى جلسات شهر أكتوبر 2024، وسجل رأس المال السوقي نحو 2.201 تريليون جنيه، لتربح نحو 17 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.88% عند مستوى 31866 نقاط، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.67% عند مستوى 39281 نقاط، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.89% عند مستوى 13814 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.02% عند مستوى 7615 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.95% عند مستوى 19833 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.75% عند مستوى 3150 نقطة.

"المصرية اللبنانية" تطالب بإعادة النظر في الضريبة على توزيع الأرباح

عقدت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، ندوة حول "الحوافز المالية والتشريعية لتشجيع الاستثمارات المصرية والأجنبية" بحضور ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، وشريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، ورشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية حيث افتتح الندوة المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس الإدارة بالدعوة للوقوف دقيقة حداد علي ضحايا الأحداث الجارية في لبنان.

وشارك في الندوة، من أعضاء مجلس إدارة الجمعية، فؤاد حدرج نائب رئيس مجلس الإدارة، وعلاء الزهيري الأمين العام، والدكتورة زينب الغزالي رئيس لجنة المرأة، وعمر بلبع رئيس لجنة التجارة، وعلاء الدين السبع عضو مجلس الإدارة ومروان زنتوت رئيس اللجنة الاقتصادية وعمرو فتوح رئيس لجنة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأحمد بيضون رئيس شركة فيوتشر فاشون للملابس الجاهزة، ووائل شكرى نائب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أروب للتأمين وأحمد البدراوى العضو المنتدب لشركة شديد لوساطة التأمين، وهيثم الهوارى رئيس شركة الهواري جروب، ومحمد عادل حسنى رئيس شركة الشبة المصرية ولفيف من مجتمع رجال الأعمال المصريين واللبنانيين وأعضاء الجمعية وعمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية وسعيد الاطروش المستشار الإعلامي.

وقال المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس ادارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن الجمعية تثمن الخطوات التي تم اتخاذها مؤخرًا من جانب وزير المالية الدكتور أحمد كوجك لتقديم التسهيلات والحوافز الضريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعكس التزام الحكومة بدعم الاقتصاد الوطني وتوفير بيئة مشجعة للاستثمار.

وأكد أنه مازال هناك حاجة لمواصلة العمل على وضع آليات داعمة لهذه المشروعات والتي تمثل أحد أهم محاور تحقيق التنمية الاقتصادية والنمو الحقيقي، مشيرًا إلي إن العمل علي تطوير الحوافز المالية والتشريعية تشكل خطوة كبيرة نحو بناء اقتصاد مستدام وقوي.



البنك المركزي: تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة قفزت 200% خلال 2023/2024

قال البنك المركزي المصري، إن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة قفزت بنحو 200% لتسجل 46.06 مليار دولار من 2023-2024 بدعم من الإجراءات الإصلاحية التي تم اتخاذها في مارس الماضي.



وأضاف تقرير البنك المركزي الصادر اليوم الثلاثاء، أن تحويلات العاملين في الخارج تراجعت بنحو 0.6% لتقتصر على 21.9 مليار دولار خلال نفس الفترة، لكن التحويلات شهدت ارتفاعًا عقب تحرير سعر الصرف على نحو ملحوظ.