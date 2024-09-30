ارتفاع أسعار الأثاث 20% بـ"صنع في دمياط" مقارنة بالعام الماضي(فيديو )

معرض الأثاث “صنع فى دمياط”، يتمتع الأثاث الدمياطي بالجودة العالية والسمعة الجيدة وهي التى تدفع المواطنين إلى اقتنائه ويأتي تنظيم معرض “صنع في دمياط” فى إطار خطة الدولة لتطوير صناعة الأثاث بمحافظة دمياط وخلق آفاق تسويقية جديدة لمنتجات الأثاث التي تشتهر بها.

وتم افتتاح معرض الأثاث "صنع فى دمياط ،" بقاعة “مشاريع مصر” بأرض المعارض بشارع صلاح سالم بمدينة نصر بمحافظة القاهرة،وتمتد فعاليات المعرض 10 أيام حتى ٤ أكتوبر المقبل .

وأكد الزوار استحسانهم بتنظيم المعرض،حيث يوفر عليهم مشقة السفر إلى محافظة دمياط بهدف شراء احتياجاتهم من الأثاث الذي يحظى بسمعة عالمية، فضلا عن توفير تكلفة شحن الأثاث إلى القاهرة.

وتجولت فيتو داخل أجنحة المعرض

وأكد محمد العشري أحد صناع الأثاث بمحافظة دمياط وأحد العارضين بمعرض صنع في دمياط، بقاعة “مشاريع مصر” بأرض المعارض بمدينة نصر، إن معرض الأثاث “ صنع في دمياط” يحظى بسمعة جيدة ويجد إقبالا كبيرا من الزائرين للتعرف علي التصميمات الجديدة لافتا إلي أن المشاركة تعد فرصة جيدة ومناسبة لكل صاحب مصنع اثاث لما لها من أثر تسويقي جيد لمنتجاته

وقال إن المعرض يعد فرصة جيدة للتعرف على أذواق الجمهور أو العملاء بشكل مباشر، لافتا إلي أنه باعتبارنا مصنع فهذا يعد فرصة جيدة للعملاء ممن يتعاملون معنا للقيام بإجراء أي تعديلات على قطع الأثاث الراغبين في شرائها وفقا لطلب العميل سواء في المقاسات والألوان والتصميمات".

وأوضح في حديثه مع "فـيتـو" على هامش معرض صنع فى دمياط إننا اعتدنا المشاركة في فعاليات المعرض كل دورة لافتا إلي أننا نشارك فيه منذ بدايات المعرض عام 2016 حيث تمت المشاركة هذا العام من خلال نقابة صناع الأثاث في دمياط

تأثير ارتفاع سعر الدولار علي أسعار الأثاث

وأوضح العشري أن أسعار خامات ومستلزمات الإنتاج بصناعة الأثاث،شهدت ارتفاعا شأنها شأن باقية الصناعات الأخرى والذي أثر بالطبع علي سعر غرف الأثاث ؛ ما يمثل تحديا كبيرا على الحركة الشرائية خلال المرحلة الحالية

وأشار العشري إلي أن أسعار الأثاث شهدت ارتفاعا ملحوظا هذا العام مقارنة بالعام الماضي بنسبة تقارب الـ 20 ٪ ويرجع ذلك إلى ارتفاع مستلزمات وخامات الإنتاج.



وقال: إننا نحرص علي تحقيق المعادلة الصعبة من خلال تصميم موديلات وتصميمات جديدة تناسب اذواق العملاء مع المحافظة بقدر الإمكان علي عدم رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه لافتا إلي أننا نستهدف إنتاج تصميمات جيد وتتماشى مع القدرة الشرائية للعملاء.

وأشار إلي أن المعرض يحظي باقبال من العملاء خلال هذه الدورة للتعرف علي التصميمات الجديدة سواء ممن يرغبون في تجديد غرف الاثاث لديهم أو المقبلين علي الزواج.

جودة الاثاث الدمياطي

وأشاد بجودة الأثاث الدمياطي بشكل عام: لافتا إلي أن "الأثاث الدمياطي على قدر من السمعة والجودة ما يسمح لنا بالتوسع في التصدير للأسواق الخارجية

تشكيلة كبيرة من الأثاث الدمياطى الفاخر

ويضم "معرض صنع فى دمياط "، تشكيلة كبيرة من الأثاث الدمياطى الفاخر الذي يمتاز بأجود أنواع الأخشاب الطبيعية، بالإضافة إلى توفر تصميمات أثاث مميزة لغرف النوم والسفرة والاطفال والانتريهات مما يتيح الفرصة لسكان القاهرة الكبرى والمحافظات المجاورة لكي يتمكنوا من زيارة المعرض وشراء أجواد أنواع الأثاث الدمياطي بأسعار مناسبة.