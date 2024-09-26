ارتفاع الطماطم والبطاطس، أسعار الخضار اليوم في البحيرة (فيديو وصور)

ننشر أسعار الخضراوات بالأسواق بـ محافظة البحيرة اليوم الخميس، حسب آخر الأسعار المتداولة بين البائعين والتجار بأسواق المحافظة، ووفقًا لآخر التطورات والمستجدات اليومية في الأسعار، حيث تشهد أسعار الخضراوات ارتفاعا ملحوظا في بعض الأنواع واستقرار أسعار الآخر خلال الفترة الأخيرة.

أسعار الخضروات بمحافظة البحيرة، فيتو

أسعار الخضروات بمحافظة البحيرة، فيتو

ارتفاع أسعار الخضراوات بمحافظة البحيرة

حيث شهدت أسعار الطماطم والبطاطس تحديدا ارتفاعا كبيرا خلال الآونة الأخيرة مما أثير تساؤل المواطنين حلو هذا الارتفاع، وسجل سعر كيلو الطماطم 35 جنيها وتتراوح أسعار البطاطس ما بين 20 إلى 25 للكيلو الواحد.



إقبال المواطنين على الأسواق رغم ارتفاع الأسعار

وأشار أحمد محمود، أحد البائعين بأسواق البحيرة إلى أن أسعار الطماطم شهدت ارتفاعا بشكل كبير خلال الأيام القليلة الماضية وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة خلال شهر أغسطس الماضي والذي أثر بدوره على محصول الطماطم بالمحافظة، ولكن مع الارتفاع ما زال الإقبال مستمرا على الخضراوات لأنها شيء أساسي بأي منزل مصري.





أسعار الخضروات بمحافظة البحيرة، فيتو

أسعار الخضروات بمحافظة البحيرة، فيتو

اسعار الخضروات بمحافظة البحيرة

تتراوح اسعار الطماطم من 15 إلى 35 جنيهًا

تتراوح أسعار البطاطس من 20 إلى 25 جنيها

يسجل سعر كيلو الخيار 15 جنيها

يتراوح سعر كيلو الكوسة من 15 إلى 20 جنيها

يسجل سعر كيلو الجزر 15 جنيها

يسجل سعر كيلو الباذنجان 7 جنيها

يتراوح سعر كيلو البصل من 10 إلى 15 جنيها

يسجل سعر كيلو الشطة 15 جنيها

يسجل سعر كيلو الفلفل اخضر 15 جنيها

يسجل سعر كيلو الفلفل الألوان 35 جنيها

يسجل سعر كيلو الليمون 15 جنيها