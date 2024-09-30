البورصات الخليجية تستهل تعاملاتها على تراجعات جماعية

رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، جلسة اليوم الاثنين ثاني جلسات الأسبوع الجاري، أداء

البورصات الخليجية، واستمرار تواجد جميع المؤشرات في المنطقة الحمراء.

البورصة السعودية



استهل السوق السعودي مؤشراته على انخفاض، حيث انخفض مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.2%وهي تقدر بـ 3 نقاط ليصل الي 12268 نقطة وسط قيم تداول تصل الى 6 مليارات ريال.



بورصة الكويت



تواجد مؤشر الكويت 50 في المنطقة الحمراء، حيث انخفض بنسبة 0.40%وهي تقدر بـ 25 نقطة ليصل الي 6049 نقطة وسط قيم تداول تصل إلى 40 مليون دينار.



بورصة الإمارات

لم يختلف الوضع في الإمارات، حيث تواجدت مؤشرات الاسواق في المنطقة الحمراء، وانخفص مؤشر سوق أبو ظبي بنسبة 0.59% وهي تقدر بـ 27 نقطة ليصل الي 4494 نقطة، كما انخفض مؤشر فوتسي ابوظبي حيث انخفض المؤشر بنسبة 0.43% وهي تقدر بـ 42 نقطة ليصل الي 9428 نقطة، وسط قيم تداول اجمالية تصل الي 3 مليار درهم للسوقين، وجلسة اليوم هي جلسة نهايه الشهر التي تشهد العديد تسوية المراكز الشرائية، على أمل عودة المؤشرات للارتفاع مدعومة بالتفاؤل في تداولات الشهر الجديد.