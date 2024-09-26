الخميس 26 سبتمبر 2024
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اقتصاد

2.5 جنيه ارتفاعًا في سعر الطماطم بالأسواق

أسعار الطماطم اليوم
أسعار الطماطم اليوم في الأسواق، فيتو

تباينت أسعار الطماطم  في أسواق التجزئة والمحال التجارية والسلاسل الغذائية والهايبر ماركت؛ وتستعرض «فيتو» أبرز التحركات السعرية للطماطم في الأسواق خلال السطور الآتية: 

 أسعار الطماطم اليوم في الأسواق، فيتو

2.5 جنيه ارتفاعًا في سعر الطماطم وفقًا للبوابة الحكومية

البداية مع أسعار الطماطم اليوم في أسواق التجزئة وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، الذي سجل سعر كيلو الطماطم ارتفاعًا بنحو 2.5 جنيه مقارنة بسعرها السابق.

 أسعار الطماطم اليوم في الأسواق، فيتو

40 جنيهًا أعلى سعر للطماطم في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

ووفقًا للبوابة الحكومية بلغ متوسط سعر الطماطم نحو 32 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار الطماطم ما بين 15 و40 جنيهًا للكيلو.

 أسعار الطماطم اليوم في الأسواق، فيتو

 أسعار كيلو الطماطم في سوق العبور لجملة الخضراوات

أما أسعار كيلو الطماطم في سوق العبور لجملة الخضراوات والفاكهة؛ تراوح سعر كيلو الطماطم ما بين 15 و20 جنيهًا.

 أسعار الطماطم اليوم في الأسواق، فيتو

سعر الطماطم البلدي يسجل 45 جنيهًا

 وفي السلاسل الغذائية والمحال التجارية؛ تراوح سعر كيلو الطماطم بلدي ما بين 40 إلى 45 جنيهًا، فيما بلغ سعر طماطم بلدي فاخرة معبأة نحو 50 جنيهًا للكيلو، وسجل سعر طماطم شيري نحو 200 جنيه للكيلو.

 أسعار الطماطم اليوم في الأسواق، فيتو

سعر الطماطم أورجانيك في الأسواق

وعن أسعار الطماطم الأورجانيك أو العضوية في الأسواق؛ بلغ سعر طماطم مافا نحو 80 جنيهًا للكيلو، بلغ سعر الطماطم بلدي أورجانيك نحو 65 جنيهًا للكيلو، بلغ سعر طماطم كبيرة الحجم «عضوي/ أورجانيك» نحو 75 جنيهًا للكيلو، بلغ سعر طماطم إيزيس «عضوي/ أورجانيك» معبأة وزن 900 جرام نحو 71 جنيهًا.

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