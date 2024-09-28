مع ارتفاع الطماطم، تخفيضات كبيرة على سعر الصلصة وهذه أحدث الأسعار

بالتزامن مع ارتفاع أسعار الطماطم في الأسواق، وزيادة طلبات الشراء على صلصة الطماطم، قدمت بعض المحال التجارية والسلاسل الغذائية والهايبر ماركت عروض على الصلصة؛ إما بتخفيض أسعار الصلصة ما بين 13 و16%، أو بتقديم عروض المكرونة مع عبوة صلصة بسعر مخفض.

أسعار الصلصة في المحال التجارية، فيتو

أسعار الصلصة بعد التخفيضات في المحال التجارية

«فيتو» تستعرض أبرز العروض وأسعار الصلصة بعد التخفيضات في المحال التجارية والسلاسل الغذائية، باعتبار الصلصة البديل الأساسي للطماطم مع ارتفاع أسعارها؛ التفاصيل في السطور الآتية:

أسعار الصلصة في المحال التجارية، فيتو

أسعار صلصة الطماطم في الأسواق

بلغ سعر صلصة هارفست وزت 800 جرام نحو 65 جنيهًا.

بلغ سعر عبوة صلصة نمرة 1 وزن 300 جرام نحو 16 جنيهًا.

بلغ سعر عبوة صلصة طماطم هاينز وزن 360 جرامًا نحو 30 جنيهًا.

بلغ سعر هاينز كيس صلصة طماطم وزن 42 جرامًا نحو 5.6 جنيه.

بلغ سعر صلصة طماطم فاين فودز وزن 360 جرامًا نحو 37.65جنيه.

بلغ سعر صلصة طماطم هاينز 135 جرامًا نحو 13.75 جنيه.

بلغ سعر صلصة طماطم جياردينو وزن 320 جرامًا نحو 31.60 جنيه.

بلغ سعر هاينز مجموعة أكياس صلصة طماطم وزن 42 جرامًا للكيس عدد 24 كيسًا نحو 132.6 جنيه.

بلغ سعر صلصة الطماطم الطبيعية ريجينا وزن 360 جرامًا نحو 43.75 جنيه.

أسعار الصلصة في المحال التجارية، فيتو

سعر صلصة الطماطم في الأسواق

بلغ سعر وادي فوود صلصة طماطم وزن 320 جرامًا نحو 34.6 جنيه. بلغ سعر عبوة صلصة طماطم آيه إم أر وزن 300 جرام نحو 29 جنيهًا. بلغ سعر صلصة طماطم كنور كيس وزن 50 جرامًا نحو 6.75 جنيه. بلغ سعر صلصة طماطم كنور وزن 360 جرامًا نحو 44.75 جنيه. بلغ سعر عبوة صلصة طماطم درة وزن 800 جرام نحو 103 جنيهات. بلغ سعر صلصة طماطم درة وزن 650 جرامًا نحو 74.5 جنيه. بلغ سعر صلصة طماطم ناردينو وزن 280 جرامًا نحو 21 جنيهًا. بلغ سعر صلصة طماطم أدمي وزن 35 جرامًا نحو 2.75 جنيه. بلغ سعر صلصة طماطم بيتي مامينا وزن 330 جرامًا نحو 36.5 جنيه. بلغ سعر صلصة بيوريه جهينة وزن 500 جرام نحو 25 جنيهًا.

أسعار الصلصة في المحال التجارية، فيتو

عروض الصلصة مع السلع الأخرى

وعن عروض الصلصة مع السلع الأخرى، فجاءت كالتالي:

بلغ سعر مكرونة فاخرة وزن 400 جرام عرض مع عبوة صلصة وادي فود وزن 320 جرامًا نحو 59 جنيهًا.