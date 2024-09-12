مواصفات هواتف ريلمي realme 12

يبحث الكثير من المستخدمين عبر الإنترنت فى مصر عن مواصفات سلسلة هواتف ريلمي realme 12 بإصداراتها المختلفة، وخلال السطور التالية نستعرض مواصفات هواتف ريلمي.

مواصفات هواتف ريلمي

تأتي ضمن سلسلة ريلمى reme 12 هواتف realme 12 Pro، والتى تعتبر الأفضل من حيث الكاميرا في هذه الفئة عبر معايير جديدة في مجال التصوير للهواتف الذكية من خلال إمكانيات الكاميرا والتصميم الفريد حيث تتسم بعدسة البيرسكوب الأولى في فئتها، ومزودة بمستشعر سوني IMX890، مما يوفر مستشعر ضوئي استثنائى وتصوير على مستوى رائد حيث تضمن هذه الابتكارات للمستخدمين التقاط صور للحظات مذهلة بكل التفاصيل، مما يجعله أفضل كاميرا هاتف في فئته.

كما تقدم سلسلة realme 12 4G أفضل أداء في فئتها حيث يتم تشغيلها بواسطة معالج Dimensity 7050 5G وتتميز بكاميرا سونى LYT 600 OIS مع تصميمها من الجلد النباتي الجذاب، وتم تصميم هذه السلسلة للمستخدمين الذين يطمحون إلى الأناقة والجودة فى نفس الوقت.

كما تأتي ضمن السلسلة هواتف realme 12 4G الإصدار الشبابى من ريلمي، والتى تقدم تجارب عالية الجودة حيث تتميز بشاشة AMOLED بتردد 120Hz وكاميرا سوني بدقة 50MP مع تثبيت صورة بصري (OIS)

كما تبرز سلسلة realme 12X كأقوى وأرخص هاتف 5G، حيث تتسم بمعالج Dimensity 6100+ 5G، وهندسة شكلية 6nm، وشاشة 120Hzمريحة للعين، مما يضمن تجربة خالية من التأخر لمدة تصل إلى 48 شهرًا.



يذكر أن ريلمي حصلت على المركز الثاني من ضمن العلامات التجارية للهواتف الذكية عبر مجهوداتها في فهم وتلبية احتياجات الشباب.

إطلاق سلسلة ريلمي 13

كما تعد سلاسل ريلمي المُرقمة هي الأكثر قيمة في السوق ونالت رضا العديد من المستخدمين خاصة بعد نجاح سلسلة realme 11 وسلسلة realme 12 الجديدة التي حققت مبيعات ضخمة، واستهدفت فئة واسعة ومختلفة من المستخدمين كما تحتل ريلمي الآن المركز الثاني كأفضل علامة تجارية للهواتف الذكية مبيعًا في السوق المصري، وعلى هامش هذا النجاح سيتم إطلاق سلسلة realme 13 قريبًا في السوق المصري.