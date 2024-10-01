هاني شكري: الزمالك يمتلك حاليا واحد من أقوى الفرق في تاريخه

تحدث هاني شكري عضو مجلس إدارة نادي الزمالك خلال تصريحات تليفزيونية عبر برنامج ملعب ON على هامش تتويج الفريق بكأس السوبر الإفريقي.

وقال: "الروح اللي شوفناها روح عظيمة والفضل الكبير للجمهور وأشكر اللاعبين ولدينا واحد من أفضل فرق الزمالك علي مدار تاريخه".

وأكمل “اللاعبين كانوا يرغبون في حصد كأس السوبر الإفريقي وأغلقنا هذا الصفحة والآن نركز على تحقيق لقب السوبر المصري”.

وأضاف “كما تحدث نحن الآن نركز على السوبر المصري، وان شاء الله نحقق هذا اللقب لأنها نمتلك جهاز فني وللاعبين على أعلى مستوى”.

وأكمل “هناك لجنة كرة شكلت في الزمالك، وهي المتخصصة في موضوع الصفقات ونملك فريق جيد جد ولا نحتاج سوى لاعب او أتنين فقط ”.

وأختتم “ وفق إامكانيات المتاحة، فأنا أحيي حسين لبيب وأحمد سليمان حسين السيد لأنهم ابرموا صفقات جيدة جدا في حدود امكانات الزمالك الحالية”.

الزمالك يتوج بالسوبر الإفريقي

وتوج فريق الزمالك ببطولة كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الأهلي 4-3 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المملكة أرينا بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية لمدة 6 أيام، بعد العودة من السعودية، والتتويج بالسوبر الأفريقي على حساب الأهلي.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته يوم السبت المقبل، استعدادًا للموسم الجديد ومباريات السوبر المحلي وكأس الكونفدرالية الإفريقية.