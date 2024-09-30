سامسون يرفض الرحيل عن الزمالك بالتراضي ويطالب بقيمة عقده كاملا
قال الإعلامي خالد الغندور، إن نادي الزمالك يسابق الزمن للتخلص من البنيني سامسون أكينيولا لاعب الفريق مؤكدًا أن اللاعب يرفض الرحيل بالتراضي ويطالب بقيمة عقده كاملًا.
أضاف خلال برنامجه إستاد المحور مع خالد الغندور: "سامسون أكينيولا يرفض الرحيل عن الزمالك رغم محاولات الزمالك المكثفة لإقناع اللاعب للرحيل بالتراضي".
تابع: "الزمالك يسابق الزمن لحل أزمة سامسون وربما يكون هناك جديد في هذا الملف قبل 25 أكتوبر المقبل".
وواصل: "جوميز أبلغ إدارة نادي الزمالك أنه لن يعتمد على خدمات سامسون في الموسم الجديد من أجل تسويقه".
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