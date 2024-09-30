أخبار الفن اليوم: تصريح مثير لـ عمرو دياب عن اعتزال الغناء بحفلات الزفاف.. رانيا يوسف وسمية الخشاب فى مرمى الهجوم.. وصفحة بيضاء جديدة تجمع شيرين وأسرتها

امتلأت الساحة الفنية بالعديد من الأحداث والأخبار الفنية على مدار ساعات اليوم الإثنين نهاية شهر سبتمبر.. ونستعرض خلال النشرة التالية أبرز تلك الأخبار:

تصدر الهضبة عمرو دياب خلال الساعات القليلة الماضية تريند جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، عقب آخر ظهور له في أحد الأفراح الذي أحياه مؤخرًا.

وانتشر على نطاق واسع مقطع فيديو لعمرو دياب من حفل الزفاف الذي أحياه، وهو يعلن قرار اعتزال الغناء في الأفراح، موضحًا: "دا آخر فرح هعمله أنا بطلت أفراح بس دا عزيز عليَّ".

وأثار تصريح الهضبة عمرو دياب التساؤلات وهل هو قرار نهائي أم مزحة مع الحاضرين؟



أصدر مكتب الإعلامي الكبير جورج قرداحي بيانًا بشأن شائعات اعتناقه الإسلام.

وجاء في مستهل البيان: ليست المرة الأولى وفي كل مرة كنت أنفي.. أنا مسيحي وأفتخر بديني.. وأحب الإسلام والنبي الكريم وآل بيته.

أثار إبراهيم عمران، رئيس جمعية الكومبارس أزمة في الوسط الفني، بعد أن نشر خبر وفاة الفنانة صباح محمود، ونعاها عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلًا: وفاة الزميلة الفنانة صباح محمود شحاتة.. أخت نورا وياسمين.. من أعز الناس إلى قلبي وعشرة السنين.. الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته يا رب العالمين.

وسرعان ما تراجع رئيس جمعية الكومبارس عن الخبر وحذفه، ليؤكد في منشور جديد له أن الفنانة صباح محمود بصحة جيدة.

فجر البلوجر على غزلان أزمة جديدة لطاقم الفيلم الاجتماعي “التاروت” عقب إعلانه الانضمام ضمن فريق العمل، وهو ما أشعل أزمة جديدة، وجعل د.أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية يتوعد بسحب الترخيص وتطبيق غرامة على المنتج

وصرح د. أشرف زكي، أن البلوجر وصانعي المحتوى كثيرين منهم لا يرتقون إلى الانضمام كفنانين وتخصيص أدوار لهم، فى حين توجد أجيال كثيرة من شباب المعاهد الفنية أكفأ منهم لم تتم الاستعانة بهم.

وتأتي تلك الأزمة عقب قرار الهيئة العامة للرقابة على المصنفات الفنية بمنع عرض العمل خلال الأسابيع الماضية لإعادة النظر في الأمر بسبب اشتباه فى استخدام الحيوانات للظهور في مشاهد جنسية.

ظهرت المطربة شيرين عبدالوهاب رفقة شقيقها محمد عقب ساعات من اعتذار وجهته له، على خلفية الأحداث الأخيرة وانفصالها عن الفنان حسام حبيب.

و نشرت شيرين صورة لها بصحبة شقيقها، وعلقت عليها بقولها: "في ناس كتير مش عارفين سبب الزعل مع أخويا عشان في يوم خيرني بينه وبين اللي كنت متزوجاه، ولأن ربنا أمر الزوجة بطاعة زوجها، فأنا قررت أرضي ربنا".



تابعت شيرين: "بس أنت صح وأنا آسفة على كل حاجة قلتها ليا وأنا معملتش بيها لأني بعتك بأرخص تمن، يارتني كنت سمعت كلامك ياغالي".

أطلق الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، اليوم الإثنين 30 سبتمبر، أول مسرح للنقابة بمحافظة الإسكندرية رفقة مجموعة كبيرة من الأعضاء.

حيث ظهر د. أشرف رفقة الفنان منير مكرم، أحمد سلامة، عفاف راضي، وعزوز عادل،وآخرون ليفتتحوا مسرح نقابة للمهن التمثيلية بالإسكندرية وعلقوا على تلك الخطوة ب: “عندما تتحقق الأحلام”.

تصدر النجم محمد رمضان التريندات الرقمية بمصر وعدد من الدول العربية، عقب كشفه عن لقطات جديدة من كواليس تصوير مشاهد فيلمه السينمائى الجديد، الذي يحمل طابعا تاريخيا أكشن وهو المعنون ب“أسد”.

وظهر رمضان بزي تاريخي وبالشارب الغليظ والوجه الصارم، أثناء دخوله لوكيشن تصوير أول المشاهد بالعمل الذي يُحضر له منذ ثلاث سنوات ماضية، وذلك استعدادا لعرضه فى العام المقبل 2025.

ويعد التعاون الأول بينه وبين المخرج المصري العالمي محمد دياب، عقب نجاح الأخير بمسلسل مارفل moon knight.

اعتذرت الفنان غادة عادل عن المشاركة في مسلسل سيد الناس الذى يقوم ببطولته الفنان عمرو سعد قبل بدء التصوير بأسابيع قليلة.

ويعكف القائمون على مسلسل سيد الناس في الفترة الحالية على بناء ديكورات جديدة ليتم التصوير بها خلال شهر نوفمبر القادم، وستكون هذه الديكورات عبارة عن منزل عمرو سعد، والمحيطين به.

ويعود السبب الرئيسي لاعتذار غادة عادل عن المشاركة في العمل هو الأجر، حيث اختلفت مع الشركة المنتجة على الأجر، ومن هنا جاء اعتذارها عن الدور الذى أسند للفنانة منة فضالي لتقديمه بدلًا منها.

قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية إنه "لو ثبت وجود بلوجر في فيلم أوراق التاروت بطولة رانيا يوسف وسمية الخشاب، لن أمنحه الترخيص وسأحيل الأبطال للتحقيق".

وأضاف:تواصل معي مخرج فيلم أوراق التاروت وأبلغني بحذف مشهد يظهر فيه بلوجر ولا تواجد لأي بلوجر في الفيلم.

انتهت الممثلة سكارليت جوهانسون، من تصوير فيلم Jurassic World Rebirth، والذي تتشارك في بطولته مع الممثل جوناثان بيلي، وماهرشالا علي.

فيلم Jurassic World Rebirth، من إخراج جاريث إدواردز، ومن المقرر أن يُعرض الفيلم في صالات السينما بتاريخ 2 يوليو 2025.