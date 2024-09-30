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ثقافة وفنون

أسباب اعتذار غادة عادل عن مسلسل سيد الناس

غادة عادل
غادة عادل

اعتذرت الفنان غادة عادل عن المشاركة في مسلسل سيد الناس الذى يقوم ببطولته الفنان عمرو سعد قبل بدء التصوير بأسابيع قليلة.

ويعكف القائمون على مسلسل سيد الناس في الفترة الحالية على بناء ديكورات جديدة ليتم التصوير بها خلال شهر نوفمبر القادم، وستكون هذه الديكورات عبارة عن منزل عمرو سعد، والمحيطين به.

ويعود السبب الرئيسي لاعتذار غادة عادل عن المشاركة في العمل هو الأجر، حيث اختلفت مع الشركة المنتجة على الأجر، ومن هنا جاء اعتذارها عن الدور الذى أسند للفنانة منة فضالي لتقديمه بدلًا منها.

تفاصيل مسلسل سيد الناس 


مسلسل سيد الناس بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد رزق، أحمد فهيم، طارق النهري، وجار  التعاقد مع باقي أبطال العمل في الفترة الحالية، ومن تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح وإخراج محمد سامي وإنتاج صادق الصباح.

ويبدأ الفنان عمرو سعد تصوير أول مشاهده في مسلسله الجديد سيد الناس مطلع نوفمبر المقبل، ويقوم المخرج محمد سامي بمعاينة أماكن التصوير حاليًا، حيث سيتم التصوير بأحد الديكورات الشعبية للعمل.

 

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