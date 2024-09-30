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ثقافة وفنون

قصة إحالة رانيا يوسف وسمية الخشاب للتحقيق بسبب "أوراق التاروت" (فيديو)

فيلم أوراق التاروت،
فيلم أوراق التاروت، فيتو

فيلم التاروت، قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية إنه "لو ثبت وجود بلوجر في فيلم أوراق التاروت بطولة رانيا يوسف وسمية الخشاب، لن أمنحه الترخيص وسأحيل الأبطال للتحقيق".

حذف مشهد فيلم التاروت 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": تواصل معي مخرج فيلم أوراق التاروت وأبلغني بحذف مشهد يظهر فيه بلوجر ولا تواجد لأي بلوجر في الفيلم.

مراجعة فيلم التاروت

وتابع أشرف زكي: سأتأكد بنفسي من خلو فيلم أوراق التاروت من أي بلوجر قبل حصولهم على تصريح نقابة المهن التمثيلية.
 

منتج "التاروت"عن أزمة على غزلان: شارك كـ بلوجر وملتزمون بتعليمات النقابة

أزمة جديدة تضرب فريق عمل فيلم “التاروت”، ونقيب الممثلين يتوعد

 

أزمة علي غزلان

فجر البلوجر على غزلان أزمة جديدة لطاقم الفيلم الاجتماعي “التاروت” عقب إعلانه الانضمام ضمن فريق العمل، وهو ما أشعل أزمة جديدة، وجعل د.أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية يتوعد بسحب الترخيص وتطبيق غرامة على المنتج.

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رانيا يوسف سمية الخشاب فيلم أوراق التاروت فيلم التاروت أشرف زكي

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