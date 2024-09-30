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ثقافة وفنون

بعد اعتذارها، رد مفاجئ لـ شقيق شيرين عبد الوهاب

محمد وشيرين عبد الوهاب،
محمد وشيرين عبد الوهاب، فيتو

ظهرت المطربة شيرين عبدالوهاب رفقة شقيقها محمد عقب ساعات من اعتذار وجهته له، على خلفية الأحداث الأخيرة وانفصالها عن الفنان حسام حبيب.

 

و نشرت شيرين صورة لها بصحبة شقيقها، وعلقت عليها بقولها: "في ناس كتير مش عارفين سبب الزعل مع أخويا عشان في يوم خيرني بينه وبين اللي كنت متزوجاه، ولأن ربنا أمر الزوجة بطاعة زوجها، فأنا قررت أرضي ربنا".

تابعت شيرين: "بس أنت صح وأنا آسفة على كل حاجة قلتها ليا وأنا معملتش بيها لأني بعتك بأرخص تمن، يارتني كنت سمعت كلامك ياغالي".

فيما علق محمد شقيق شيرين على اعتذارها قائلًا: أولًا إنتي أختي الكبيرة وأمي التانية وأنا تحت رجلك مفيش أم وأخت كبيرة تتأسف لابنها وإنتي تاج راسي أنا بس بعدت عشان أصون كرامتي والمشاكل مكنتش مشاكلك إنتي كانت مشاكل حد ثاني جمبك الله يسهله المهم عندي إنك توقفي على رجلك وتكسرى الوطن العربي كله كعادتك وإنتي بالفعل كسرتي الأرض ربنا يحفظك ويحفظ بناتك".

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