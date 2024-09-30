سكارليت جوهانسون تنتهي من تصوير فيلم Jurassic World Rebirth

سكارليت جوهانسون، انتهت الممثلة سكارليت جوهانسون، من تصوير فيلم Jurassic World Rebirth، والذي تتشارك في بطولته مع الممثل جوناثان بيلي، وماهرشالا علي.

فيلم Jurassic World Rebirth، من إخراج جاريث إدواردز، ومن المقرر أن يُعرض الفيلم في صالات السينما بتاريخ 2 يوليو 2025.

سكارليت جوهانسون منتجة منفذة لفيلم ThunderBolts

ذكرت تقارير صحفية، إن شركة مارفل عينت بشكل رسمي الممثلة الشهيرة سكارليت جوهانسون، منتجة تنفيذية ضمن طاقم عمل فيلمها الجديد Thunderbolts.