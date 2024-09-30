الإثنين 30 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

سكارليت جوهانسون تنتهي من تصوير فيلم Jurassic World Rebirth

Jurassic World Rebirth،
Jurassic World Rebirth، فيتو

سكارليت جوهانسون، انتهت الممثلة سكارليت جوهانسون، من تصوير فيلم Jurassic World Rebirth، والذي تتشارك في بطولته مع الممثل جوناثان بيلي، وماهرشالا علي.

فيلم Jurassic World Rebirth، من إخراج جاريث إدواردز، ومن المقرر أن يُعرض الفيلم في صالات السينما بتاريخ 2 يوليو 2025.

Image

سكارليت جوهانسون منتجة منفذة لفيلم ThunderBolts

ذكرت تقارير صحفية، إن شركة مارفل عينت بشكل رسمي الممثلة الشهيرة سكارليت جوهانسون، منتجة تنفيذية ضمن طاقم عمل فيلمها الجديد Thunderbolts.

نتفليكس تنتج فيلما وثائقيا عن مغني الراب الأمريكي 'ديدي'

مسلسل مارفل Agatha All Along الأكثر شهرة على الإنترنت

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

Jurassic World Rebirth فيلم Jurassic World Rebirth تفاصيل فيلم Jurassic World Rebirth موعد عرض Jurassic World Rebirth سكارليت Jurassic World Rebirth

مواد متعلقة

رسميا، سكارليت جوهانسون منتجة منفذة لفيلم ThunderBolts

نتفليكس تصدر إعلانا تشويقيا للموسم الثاني من مسلسل SQUID GAME

الأكثر قراءة

اعترافات صادمة للتربي المتهم بأعمال سحر لمؤمن زكريا

قرار جديد لرئيس الوزراء بشأن إجازة 6 أكتوبر

كواليس الأزمة بين إدارة الأهلي وكولر بسبب سامي قمصان

تطورات جديدة في أزمة الجابوني آرون بوبينزا مع الزمالك

الحبس والغرامة، تعرف على عقوبة صرف الدعم النقدي دون وجه حق

200 جنيه للفرد، قصة التحول للدعم النقدي (فيديوجراف)

وداعًا بطاقات التموين.. إجراءات جديدة للتحول إلى الدعم النقدي.. تنقية البطاقات وتطوير المنافذ الأبرز.. وخبراء: المنظومة الجديدة تقضي على الفساد

آخر فرح هعمله، تصريح مثير لـ عمرو دياب عن اعتزال الغناء بحفلات الزفاف

منوعات

المزيد

2000 دولار شهريا، عرض عمل غير مسبوق من راعي أغنام في تركيا

يدور حول نجم يشرف على نهايته، رصد كوكب بعيد يعطي لمحة عن مستقبل الأرض

الأمير هاري يتوجه إلى المملكة المتحدة دون زوجته، اعرف السبب

روسيا تخطط لإطلاق أقمار جديدة لمراقبة الغلاف الأيوني للأرض

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر طن القصدير اليوم الإثنين 30 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار النحاس اليوم الإثنين 30 سبتمبر 2024 بالسوق المحلية

سعر الأرز اليوم الإثنين في السوق المحلى

أسعار السكر اليوم الإثنين 30-9-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

200 جنيه للفرد، قصة التحول للدعم النقدي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الملابس الجديدة في المنام وعلاقته بالحصول على وظيفة مرموقة

شباب حول الرسول، عبد الله بن أبي بكر "دورٌ خالدٌ في الهجرة النبوية"

لماذا سأل اليهود النبي عن موعد قيام الساعة؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية