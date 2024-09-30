الإثنين 30 سبتمبر 2024
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وفاة الفنانة صباح محمود، ورئيس جمعية الكومبارس ينعيها

الفنانة صباح محمود
الفنانة صباح محمود
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رحلت الفنانة صباح محمود، مساء اليوم الأثنين، وكشف عن الوفاة  إبراهيم عمران، رئيس جمعية الكومبارس.

ونعي إبراهيم عمران الراحلة صباح محمود عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا: وفاة الزميلة الفنانة صباح محمود شحاتة.. أخت نورا وياسمين.. من أعز الناس إلى قلبي وعشرة السنين.. الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته يا رب العالمين.

 

وصباح محمود  فنانة بدأت مشوارها الفني في منتصف الثمانينيات ككومبارس صامت، ظهرت في عدد كبير من الأفلام من خلال أدوار صغيرة. م

ن أفلامها: (مستر كاراتيه، يوم حار جدًا، حسن اللول، عنبر والألوان)، ومن مسلسلاتها (العمة نور) وغيرها.

 

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وفاة صباح محمود الفنانة صباح محمود
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