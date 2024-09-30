الإثنين 30 سبتمبر 2024
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ثقافة وفنون

أزمة جديدة تضرب فريق عمل فيلم “التاروت”، ونقيب الممثلين يتوعد

فريق عمل فيلم التاروت
فريق عمل فيلم التاروت

فجر البلوجر على غزلان أزمة جديدة لطاقم الفيلم الاجتماعي “التاروت” عقب إعلانه الانضمام ضمن فريق العمل، وهو ما أشعل أزمة جديدة، وجعل د.أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية يتوعد بسحب الترخيص وتطبيق غرامة على المنتج.

وصرح د. اشرف زكي، أن البلوجر وصانعي المحتوي كثيرون منهم لا يرتقون للانضمام كفنانين وتخصيص أدوار لهم، فى حين توجد أجيال كثيرة من شباب المعاهد الفنية أكفأ منهم لم تتم الاستعانة بهم.

وتأتي تلك الأزمة عقب قرار الهيئة العامة للرقابة على المصنفات الفنية بمنع عرض العمل خلال الأسابيع الماضية لإعادة النظر فى الأمر بسبب اشتباه فى استخدام الحيوانات للظهور فى مشاهد جنسية.

وقال المنتج بلال صبري حينها إنه لم يتعمد إثارة الجدل أو التريند لكي يحقق فيلمه "أوراق التاروت" شهرة كبيرة، موضحًا أن هناك لغزا كبيرا يحدث معه، كما أن شركة التوزيع أوقفت التعاون معه لكي تفهم ما يحدث.

فيلم أوراق التاروت

وتابع بلال صبري خلال: أنا مليش حظ والله كل ما بعمل فيلم ألاقي الناس بتجري عليه تاخده، أنا مش بعمل تريند ولا في دماغي وبعيد عن التريند لأني عارف أن في سلبيات أكتر من الإيجابيات، وأبطال العمل مش زعلانين ورانيا يوسف مش زعلانة مني.. أنا مش عارف الناس اللي ماسكة في كلمة رانيا لما قالت "هما سايبين القطة والبغبان وماسكين في الكلب".


وأشار بلال صبري، إلى أن رانيا يوسف من الفنانات اللاتي يتسمن بصفة الطيبة، وليست أنانية كما يقال عنها وسمية الخشاب ومي سليم أيضًا أعتبرهن رزق من الله، وكن  يعملن بكل حب وود خلال كواليس العمل.

وأوضح بلال صبري، "عاوز ربنا يباركلي لما الفيلم يتعرض ويقولولي الله الفيلم حلو"، كما أن الفنانة سمية الخشاب طلبت مني إسم نيرة أشرف على الشخصية التي تلعبها خلال أحداث الفيلم بسبب مقتلها على يد طالب، وظلت سمية الخشاب لا تنام لمدة 3 أيام بسبب تلك الواقعة التي حدث لطالبة المنصورة، وفي اليوم الأول من التصوير أهدت الإسم تكريمًا لها وتمنت أن يعود حقها.

وأختتم بلال صبري حديثه قائلًا، أنه تعرض للضرر بسبب صورة تداولها الجمهور لـ كلب على بوستر".


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