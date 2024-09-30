أشرف زكي يطلق أول مسرح لنقابة المهن التمثيلية بالإسكندرية

أطلق الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، اليوم الإثنين 30 سبتمبر، أول مسرح للنقابة بمحافظة الإسكندرية رفقة مجموعة كبيرة من الأعضاء.

مسرح نقابة المهن التمثيلية بالإسكندرية

حيث ظهر د. أشرف رفقة الفنان منير مكرم، أحمد سلامة، عفاف راضي، وعزوز عادل،وآخرون ليفتتحوا مسرح نقابة للمهن التمثيلية بالإسكندرية وعلقوا على تلك الخطوة ب: “عندما تتحقق الأحلام ”



د. أشرف زكي

فى سياق آخر كانت قد تحدثت د. أشرف زكي: إن المنتجين يلجأون للبلوجر والتيك توكر بسبب شهرتهم على السوشيال ميديا لكي يحققوا نسب مشاهدة عالية في أعمالهم، معقبًا:"لما عملنا الشهد والدموع ولا الليالي والحلمية ولا رأفت الهجان كان في الكلام ده من البلوجر أو غيره".

وتابع أشرف زكي: البقاء للأصلح في مجالنا.. وبقول لبعض المنتجين اللي بيعملوا الألعيب دي ميهمكش أعمل اللي أنت عاوزه وأنا هوقف التعامل معاكم.. إيه الفوضى اللي بقينا فيها دي".

وتعجب أشرف زكي، من قيام البلوف بإمضائهم عقد عمل فني ويلتقطون الصور الخاصة، كأنهم يتحدون النقابة، قائلًا:"أي حد عاوز يتحدى النقابة يتفضل يوريني نفسه.. شوفي وصلنا لأي لغة".



واختتم أشرف زكي حديثه: إن الفنان لابد أن يكون مارس المهنة أو درس معهد له علاقة بالفن أو قدم مشاهد فنية سابقًا، وأن أقوم بالبحث عن الفنانين في جميع المحافظات بأنحاء العالم، ولكن لا لكونك محقق شهرة على التيك توك تصبح فنانا.