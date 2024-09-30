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ثقافة وفنون

محمد رمضان تريند بفضل فيلمه الجديد "أسد"، والعرض بالسينمات 2025

محمد رمضان، فيتو
محمد رمضان، فيتو

تصدر النجم  محمد رمضان التريندات الرقمية بمصر وعدد من الدول العربية، عقب كشفه عن لقطات جديدة من كواليس تصوير مشاهد فيلمه السينمائى الجديد، الذي يحمل طابعا تاريخيا أكشن وهو المعنون ب“أسد”. 

فيلم محمد رمضان الجديد أسد

وظهر رمضان بزي تاريخي وبالشارب الغليظ والوجه الصارم، أثناء دخوله لوكيشن تصوير أول المشاهد بالعمل الذي يُحضر له منذ ثلاث سنوات ماضية، وذلك استعدادا لعرضه فى العام المقبل 2025.

ويعد التعاون الأول بينه وبين المخرج المصري العالمي محمد دياب، عقب نجاح الأخير بمسلسل مارفل moon knight.

أسد أسود القصة والأبطال

 والفيلم يدور فى إطار تاريخي، ويتناول جزء منه ثورة العبيد ويناقش بعض القضايا المهمة بطريقة معاصرة.

ويشارك فى بطولة أسد كل من شريف سلامة وماجد الكدواني  وخالد الصاوي ورزان جمال وعلي قاسم وأحمد عبد الحميد ونجوم السودان محمود السراج وإسلام مبارك.

 

 

 

 

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