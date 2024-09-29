الأحد 29 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

استشهاد 11 لبنانيا بقصف إسرائيلي على منزل في البقاع الشمالي

لبنان، فيتو
لبنان، فيتو

 استشهد ما لا يقل عن 11 شخصًا، اليوم الأحد، جراء غارة إسرائيلية على منزل في بلدة العين بالبقاع الشمالي شرقي لبنان.

انتشال جثامين 6 شهداء من لبنان جراء غارة إسرائيلية  

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية، بأنه تم انتشال جثامين 6 من الشهداء جراء الغارة، فيما لا تزال أعمال الإنقاذ مستمرة لانتشال جثامين الـ5 الآخرين.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تنفيذ جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 23 سبتمبر الجاري، أعنف وأوسع هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع جماعة "حزب الله" قبل نحو عام، ما أسفر عن 816 شهيدا بينهم أطفال ونساء، و2507 جرحى، وفق رصد الأناضول لبيانات السلطات اللبنانية.

في المقابل، يستمر دوي صفارات الإنذار في إسرائيل، إثر إطلاق جماعة "حزب الله" مئات الصواريخ على مواقع عسكرية ومستوطنات ومقر "الموساد" بتل أبيب، وسط تعتيم صارم على الخسائر البشرية والمادية، حسب مراقبين.

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