الأحد 29 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

لبنان: نزوح مليون مواطن عن الجنوب وسقوط 1640 قتيلا بسبب الضربات الإسرائيلية

لبنانيون هربوا لساحة
لبنانيون هربوا لساحة الشهداء بالضاحية الجنوبية لبيروت، فيتو

أعلنت حكومة لبنان عن نزوح مليون مواطن عن الجنوب وسقوط 1640 قتيلا بسبب الضربات الإسرائيلية.

وأكد وزير البيئة رئيس خلية الأزمة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ناصر ياسين نزوح نحو مليون مواطن عن مناطق الجنوب جراء الضربات الإسرائيلية المستمرة.

وفي السياق، أصدرت إسرائيل خلال اليومين الماضيين توجيهات لسكان عدد من الأحياء في الضاحية الجنوبية بالعاصمة بيروت وجنوب لبنان والبقاع، وتسبب ذلك في موجات نزوح من جنوبي البلاد وسط غارات إسرائيلية مكثفة.

غارات جوية إسرائيلية

وشنت إسرائيل غارات جوية على بلدات في وسط وشرق وجنوب لبنان ليلة السبت، تعد الأعنف منذ الثامن من أكتوبر 2023، أدت لسقوط قتلى وجرحى.

ولقي الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، مصرعه في غارة جوية إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية، يوم الجمعة، في ضربة وصفها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، السبت، بأنها "منعطف تاريخي" لبلاده في الحرب ضد "أعدائها".

من جانبه، أعلن وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض، أنه جرى تسجيل 1640 قتيلا، منهم 104 أطفال و194 امرأة، و8408 جرحى، منذ بدء المواجهات بين إسرائيل وحزب الله قبل نحو عام.

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