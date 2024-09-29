جيش الاحتلال: هاجمنا البنية التحتية العسكرية لحزب الله في جميع أنحاء لبنان

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه تمت مهاجمة عشرات الأهداف التابعة لحزب الله في الساعات الأخيرة، مضيفا: دمرنا قاذفات تابعة لحزب الله كانت موجهة نحو إسرائيل.

وقال إن الجيش هاجم عشرات الأهداف التابعة لحزب الله في الساعات الأخيرة، مضيفًا بالقول: "هاجمنا بنية تحتية عسكرية لحزب الله في جميع أنحاء لبنان".

واستمرت الهجمات الإسرائيلية على جنوب لبنان بعد الإعلان عن اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله.

إطلاق صفارات الإنذار في إيلات

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" صباح اليوم الأحد، أنه تم إطلاق صفارات الإنذار في إيلات جنوبي إسرائيل خشية من تسلل مسيرات.

وأثناء ساعات الليل، شن الجيش الإسرائيلي غارات وقصف بالمدفعية الجنوب اللبناني. غارات الجيش الإسرائيلي استهدفت مبان في مدينة صور.

وقالت تقارير لبنانية إن الغارات شنتها مسيرات وتسببت في اندلاع حرائق، فيما قصفت المدفعية الإسرائيلية بلدتي كفرشوبا وكفر كلا.

من جانب آخر، كشف مصدر أمريكي لشبكة "إيه بي سي" ABC الأمريكية أن إسرائيل على وشك تنفيذ عمليات "صغيرة النطاق" داخل لبنان، مشيرًا إلى أن "إسرائيل تريد تدمير مواقع لحزب الله على الحدود".