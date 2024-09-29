الأحد 29 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

بايدن: الوقت حان لوقف إطلاق النار في لبنان

بايدن، فيتو
بايدن، فيتو

الحرب على لبنان، أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن أن "الوقت حان لوقف إطلاق النار في لبنان"، وذلك في رده على استفسارات صحفية عما إذا كان التوغل الإسرائيلي البري في لبنان "أمرا حتميا".

ورفضت إسرائيل، الخميس، دعوات عالمية لوقف إطلاق النار مع حزب الله المدعوم من إيران، متحدية واشنطن وماضية قدما في هجمات أدت إلى مقتل المئات في لبنان وأججت المخاوف من اندلاع حرب إقليمية شاملة، بحسب رويترز.

وقال بايدن للصحفيين أثناء خروجه من كنيسة في ديلاوير ردا على سؤال عما إذا كانت الولايات سترد على هجمات صاروخية على سفن حربية تابعة لها بالبحر الأحمر "سنرد".

وكان البيت الأبيض قد أكد أن بايدن أجرى اتصالا أمس السبت مع نائبته، كامالا هاريس، وفريق الأمن القومي للاطلاع على أحدث تطورات الوضع في الشرق الأوسط ومراجعة وضع القوات الأميركية في المنطقة وتوجيه الجهود الدبلوماسية لتهدئة الصراعات.

وأضاف البيت الأبيض في بيان أن بايدن وهاريس سيستمران في تلقي أحدث المستجدات بهذا الشأن على نحو منتظم.

ووصف بايدن، السبت، قتل إسرائيل حسن نصر الله الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية بأنه "إجراء عادل" من أجل الكثير من ضحاياه، وقال إن الولايات المتحدة تدعم تماما حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد الجماعات المدعومة من إيران.

وأضاف في بيان نشره البيت الأبيض إنه وجه وزير الدفاع لويد أوستن لتعزيز الموقف الدفاعي للقوات العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط لردع أي عدوان والحد من خطر اندلاع حرب أوسع نطاقا.

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