استشهاد مسئول حماية الخط الأول لـ حسن نصر الله في غارة الضاحية الجنوبية

قالت وسائل إعلام مقربة من الحرس الثوري الإيراني، مساء السبت، إن مسئول حماية الخط الأول للأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله وصهره، لقي حتفه في الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية التي وقعت مساء أمس الجمعة.

مسئول حماية الخط الأول للأمين العام لحزب الله اللبناني

وذكرت منصات إخبارية مقربة من الحرس الثوري في تقرير نقلًا عن مصادر أمنية مطلعة قولها إن "مسئول حماية الخط الأول وصهر الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، أبو علي جواد الملقب بدرع نصر الله قد استشهد في ضربة الضاحية".

و"أبو علي جواد" من بين القادة الخاصين الـ19، وهو المسئول عنهم جميعًا، لذلك فقد حصل على لقب "درع نصر الله".