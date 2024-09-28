خبير عسكري يكشف سر اختراق حزب الله واغتيال حسن نصر والقيادات

قال اللواء محمد قشوقوش، أستاذ الأمن القومي والخبير العسكري، إن حزب الله إرتكب بعض الأخطاء أدت لاغتيال الكثير من قياداته متمثلة في تجميع قيادات الحزب في مكان واحد، لأن هذا ساهم في اغتيالهم في وقت واحد.

تفجير مكان الأمين العام لحزب الله

وأضاف خلال تصريحاته ببرنامج "بالورقة والقلم"، تقديم نشأت الديهي، المذاع على قناة"ten"، أن ضرب الضاحية في لبنان الذي أدى لوفاة حسن نصر الله كان بـ 800 طن من المتفجرات، وهذا الرقم ضخم جدًا، وساهم في اختراق الخرسانات والمكان الموجود فيه الأمين للعام لحزب الله.

وأشار إلى أن هناك وشاية في القيادات الكبرى أدت إلى اختراق حزب الله واغتيال قياداته وعلى رأسهم حسن نصر الله.

إمتلاك إيران القنبلة النووية وردع الاحتلال الإسرائيلي

ولفت إلى أن الإعلام الغربي والأمريكي ليس عادلًا في تناول الأحداث في المنطقة، خاصة وأنه يتحدث على ان دولة الاحتلال تدافع نفسها، متوقعًا أن تسعى إيران لامتلاك القنبلة النووية بصورة سريعة خلال الفترة المقبلة، لردع دولة الاحتلال عن القيام بأي عمل ضد طهران.