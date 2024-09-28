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خارج الحدود

مع تصاعد التوتر في لبنان، البيت الأبيض: نراقب عن كثب تطورات الوضع في الشرق الأوسط

بايدن، فيتو
بايدن، فيتو

قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أجرى اتصالًا، اليوم السبت، مع نائبته وفريق الأمن القومي للاطلاع على أحدث تطورات الوضع في الشرق الأوسط.

ضربة جوية إسرائيلية

وأضاف البيت الأبيض، في بيان، أن بايدن وهاريس يستمران في تلقي أحدث المستجدات بهذا الشأن على نحو منتظم، ومراجعة وضع  في المنطقة، وتوجيه الجهود الدبلوماسية لتهدئة الصراعات.

وقال بايدن، اليوم السبت، إن اغتيال حسن نصر الله في ضربة جوية إسرائيلية هو معيار للعدالة للكثير من ضحاياه، ومنهم آلاف المدنيين الأمريكيين والإسرائيليين واللبنانيين.

 أمريكا تدعم تمامًا حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها 

وأضاف الرئيس الأمريكي، أن أمريكا تدعم تمامًا حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها في وجه حزب الله وحماس والحوثيين وأي جماعات إرهابية أخرى مدعومة من إيران.

ولفت بايدن إلى أن بلاده تعزز موقفها الدفاعي في الشرق الأوسط لردع العدوان وتقليل خطر اندلاع حرب إقليمية، بحسب وكالة "رويترز".

جاء ذلك في الوقت الذي قال فيه مسئول أمريكي، إن فريق بايدن قرر عقد اجتماع بعد ظهر السبت لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط.

استشهاد مسئول حماية الخط الأول لـ حسن نصر الله في غارة الضاحية الجنوبية

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إسرائيل البيت الأبيض الحوثى الرئيس الأمريكى

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