السبت 28 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

جيش الاحتلال يعلن استدعاء 3 كتائب احتياطية لهذا السبب

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، استدعاء 3 كتائب احتياطية لتعزيز الدفاع في القيادة المركزية.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الجمعة، حشد لواءين احتياطيين للقتال في الشمال.

وأفادت صحيفة «واشنطن بوست»، الأمريكية، اليوم الجمعة، بأن هناك قوافل عسكرية إسرائيلية تحتشد في الشمال استعدادا لتوغل بري محتمل في ‎لبنان.

نزوح 250 ألف لبناني بسبب القصف الإسرائيلي 

وقال وزير البيئة اللبناني ناصر ياسين، الخميس: "نتواصل مع المنظمات الدولية لسد النقص في المساعدات المطلوبة لإيواء النازحين".

وأضاف ناصر ياسين: "مراكز الإيواء بها حاليا 77 ألف نازح، لكن العدد الفعلي يتجاوز 250 ألفا، ومن الواضح أن مجلس الأمن والمجتمع الدولي عاجزان عن وقف الاعتداءات على لبنان".

ومنذ عدة أيام بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي شن سلسلة من الغارات الجوية على جنوب لبنان، استهدفت المنازل والمناطق السكنية والبنية التحتية في الجنوب، مما تسبب في نزوح آلاف المواطنين.

بعد اشتعال الأوضاع، السفارة الأمريكية في لبنان توجه تحذيرا عاجلا لرعاياها

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