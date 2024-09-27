الجمعة 27 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

جيش الاحتلال يحشد لواءين احتياطيين للقتال في الشمال

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، حشد لواءين احتياطيين للقتال في الشمال.

وأفادت صحيفة «واشنطن بوست»، الأمريكية، اليوم الجمعة، بأن هناك قوافل عسكرية إسرائيلية تحتشد في الشمال استعدادا لتوغل بري محتمل في ‎لبنان.

 

نزوح 250 ألف لبناني بسبب القصف الإسرائيلي 

وقال وزير البيئة اللبناني ناصر ياسين، أمس الخميس: "نتواصل مع المنظمات الدولية لسد النقص في المساعدات المطلوبة لإيواء النازحين".

وأضاف ناصر ياسين: "مراكز الإيواء بها حاليا 77 ألف نازح، لكن العدد الفعلي يتجاوز 250 ألفا، ومن الواضح أن مجلس الأمن والمجتمع الدولي عاجزان عن وقف الاعتداءات على لبنان".

ومنذ عدة أيام بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي شن سلسلة من الغارات الجوية على جنوب لبنان، استهدفت المنازل والمناطق السكنية والبنية التحتية في الجنوب، مما تسبب في نزوح آلاف المواطنين.

جيش الاحتلال ينسف مباني سكنية شرقي رفح

الأمم المتحدة: 30 ألف شخص نزحوا من لبنان إلى سوريا خلال 72 ساعة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الاحتلال الإسرائيلي جيش الاحتلال لبنان القصف الاسرائيلي قوافل عسكرية إسرائيلية جنوب لبنان

مواد متعلقة

جيش الاحتلال ينسف مباني سكنية شرقي رفح

جيش الاحتلال يعلن شن عشرات الغارات على جنوب لبنان

جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق اسم سهام الشمال على العملية العسكرية في لبنان

الأكثر قراءة

تردد القنوات المفتوحة لمباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك

زلزال يضرب شرق سد النهضة بإثيوبيا

السوبر الإفريقي، صدمة فى معسكر الزمالك قبل مواجهة الأهلي

القبض على طبيبين في الأقصر بعد فيديو التحرش بسيدات أثناء الكشف

صيغ الاستعاذة من الشيطان وأحكام التلفظ بها في الصلاة

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر الإفريقي 2024

مصر صاحبة الرصيد الأكبر بـ 12 لقبا.. أبطال السوبر الإفريقي (إنفوجراف)

رئيس إسكان النواب: إلغاء الاشتراطات البنائية تقضي على العشوائيات

منوعات

المزيد

«الإبداع في كل حذاء» مهنة الإسكافي تتحدى الحداثة، والأسطى عزيز: فن يحتاج إلى ضمير واهتمام (فيديو وصور)

أزمة حادة بين تركيا وألمانيا والمفوضية الأوروبية تتدخل

الأطعمة المناسبة وطرق التعامل معها، كيفية تربية النسانيس في المنزل؟ (فيديو)

الأعنف منذ 173 عاما، إعصار هيلين يضرب ولاية فلوريدا الأمريكية

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2024 بالسوق المحلي

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الجمعة 27 -9-2024

سعر كيلو الأرز اليوم الجمعة 27 -9-2024 بالسوق المحلى

تعرف على أسعار النحاس اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024 بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

مصر صاحبة الرصيد الأكبر بـ 12 لقبا.. أبطال السوبر الإفريقي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

صيغ الاستعاذة من الشيطان وأحكام التلفظ بها في الصلاة

تفسير حلم الاستحمام في المنام وعلاقته بالإقلاع عن الذنوب والمعاصي

شباب حول الرسول، زيد بن أرقم "صدقه الله مرتين"

المزيد
الجريدة الرسمية