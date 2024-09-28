السبت 28 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

بعد اشتعال الأوضاع، السفارة الأمريكية في لبنان توجه تحذيرا عاجلا لرعاياها

لبنان، فيتو
لبنان، فيتو

دعت السفارة الأمريكية في بيروت، اليوم السبت، رعاياها إلى مغادرة لبنان فورا، مع تواصل القصف الإسرائيلي لبيروت.

 

الأوضاع في منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت 

وقالت السفارة في بيان على موقعها الإلكتروني، إنها تتابع الأوضاع في منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت، مشيرة إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية حثت المواطنين على عدم السفر إلى لبنان، ومغادرته في أقرب وقت ممكن بما أن خيارات الطيران التجارية مازالت متاحة.

 

وأوصت السفارة المواطنين الأمريكيين الذين اختاروا عدم المغادرة بإعداد خطط للتعامل مع المواقف الطارئة، والاستعداد للبقاء في أماكنهم في حال تدهور الوضع أكثر من ذلك.

 

كما حثت السفارة المواطنين الأمريكيين المتواجدين في جنوب لبنان، وبالقرب من الحدود مع سوريا، وفي تجمعات اللاجئين، على مغادرة تلك المناطق على الفور.

 

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