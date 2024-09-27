واشنطن بوست: احتشاد قوافل عسكرية إسرائيلية استعدادًا لتوغل بري محتمل في ‎لبنان

أفادت صحيفة «واشنطن بوست»، الأمريكية، اليوم الجمعة، بأن هناك قوافل عسكرية إسرائيلية تحتشد في الشمال استعدادا لتوغل بري محتمل في ‎لبنان.

نزوح 250 ألف لبناني بسبب القصف الإسرائيلي

وقال وزير البيئة اللبناني ناصر ياسين، أمس الخميس: "نتواصل مع المنظمات الدولية لسد النقص في المساعدات المطلوبة لإيواء النازحين".

وأضاف ناصر ياسين: "مراكز الإيواء بها حاليا 77 ألف نازح، لكن العدد الفعلي يتجاوز 250 ألفا، ومن الواضح أن مجلس الأمن والمجتمع الدولي عاجزان عن وقف الاعتداءات على لبنان".

ومنذ عدة أيام بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي شن سلسلة من الغارات الجوية على جنوب لبنان، استهدفت المنازل والمناطق السكنية والبنية التحتية في الجنوب، مما تسبب في نزوح آلاف المواطنين.